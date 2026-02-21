Jutta Leerdam: Von Olympia direkt ins Krankenhaus

Für Olympiasiegerin Jutta Leerdam ging es nach den Spielen in Mailand direkt nach Miami, wo sie ihrem Verlobten Jake Paul zur Seite stand. Der US-Amerikaner hatte sich einer weiteren Operation am Kiefer unterzogen.
Im Dezember war Paul gegen den ehemaligen Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua in den Boxring getreten, wo er sich einen doppelten Kieferbruch zuzog. Dem 29-Jährigen wurden zwei Titanplatten eingesetzt und mehrere Zähne entfernt. Da die Verletzung jedoch nicht vollständig ausheilen konnte, musste sich Paul nun ein weiteres Mal unters Messer legen.
„Immer füreinander da“
Stets an seiner Seite: Herzdame Leerdam. Auf Instagram teilte Jake Fotos und Videos, die ihn gemeinsam mit der Niederländerin im Krankenhaus zeigen. In ihrer Story teilte die 29-Jährige den Beitrag, dazu schrieb sie: „Immer füreinander da.“
Seit April 2024 sind Paul und Leerdam ein Paar, im März letzten Jahres verlobte sich das Paar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.