Jutta Leerdam: Von Olympia direkt ins Krankenhaus

Im Dezember war Paul gegen den ehemaligen Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua in den Boxring getreten, wo er sich einen doppelten Kieferbruch zuzog. Dem 29-Jährigen wurden zwei Titanplatten eingesetzt und mehrere Zähne entfernt. Da die Verletzung jedoch nicht vollständig ausheilen konnte, musste sich Paul nun ein weiteres Mal unters Messer legen.