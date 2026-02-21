Vorteilswelt
Foto aus Klinik

Jutta Leerdam: Von Olympia direkt ins Krankenhaus

Olympia
21.02.2026 12:44
Jutta Leerdam begleitete ihren Verlobten ins Spital.
Jutta Leerdam begleitete ihren Verlobten ins Spital.(Bild: EPA/ROBERT GHEMENT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Für Olympiasiegerin Jutta Leerdam ging es nach den Spielen in Mailand direkt nach Miami, wo sie ihrem Verlobten Jake Paul zur Seite stand. Der US-Amerikaner hatte sich einer weiteren Operation am Kiefer unterzogen.

Im Dezember war Paul gegen den ehemaligen Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua in den Boxring getreten, wo er sich einen doppelten Kieferbruch zuzog. Dem 29-Jährigen wurden zwei Titanplatten eingesetzt und mehrere Zähne entfernt. Da die Verletzung jedoch nicht vollständig ausheilen konnte, musste sich Paul nun ein weiteres Mal unters Messer legen.

Jutta Leerdam begleitete Jake Paul ins Krankenhaus.
Jutta Leerdam begleitete Jake Paul ins Krankenhaus.(Bild: Instagram/juttaleerdam)

„Immer füreinander da“
Stets an seiner Seite: Herzdame Leerdam. Auf Instagram teilte Jake Fotos und Videos, die ihn gemeinsam mit der Niederländerin im Krankenhaus zeigen. In ihrer Story teilte die 29-Jährige den Beitrag, dazu schrieb sie: „Immer füreinander da.“

Seit April 2024 sind Paul und Leerdam ein Paar, im März letzten Jahres verlobte sich das Paar.

