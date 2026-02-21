Für Staunen sorgte WC-Besuch im Einkaufszentrum
Kurioses Verschwinden
Ein Einkaufsbummel in der Linzer Innenstadt kann vieles bereithalten: Schnäppchen, Kaffeepausen oder spontane Begegnungen. Für einen „Krone“-Leser hielt er allerdings eine Überraschung ganz anderer Art bereit – und zwar auf der Toilette im Untergeschoß der Linzerie.
Schauplatz des ungewöhnlichen Zwischenfalls: das Einkaufszentrum Linzerie am Linzer Taubenmarkt. Genauer gesagt die Toilettenanlage im Untergeschoß. Der „Krone“-Leser suchte während eines Café-Besuchs das stille Örtchen auf – und fand es erschreckend still. Also zumindest obenrum. Denn wo üblicherweise eine Klobrille dezent zwischen Porzellan und Benutzer „vermittelt“, herrschte gähnende Leere.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.