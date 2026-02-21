Vorteilswelt
Kurioses Verschwinden

Für Staunen sorgte WC-Besuch im Einkaufszentrum

Oberösterreich
21.02.2026 09:00
Im Einkaufszentrum Linzerie fehlte in der öffentlichen WC-Anlage plötzlich die Klobrille.
Im Einkaufszentrum Linzerie fehlte in der öffentlichen WC-Anlage plötzlich die Klobrille.(Bild: Krone KREATIV/Horst Einöder, MaRu)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Ein Einkaufsbummel in der Linzer Innenstadt kann vieles bereithalten: Schnäppchen, Kaffeepausen oder spontane Begegnungen. Für einen „Krone“-Leser hielt er allerdings eine Überraschung ganz anderer Art bereit – und zwar auf der Toilette im Untergeschoß der Linzerie.

0 Kommentare

Schauplatz des ungewöhnlichen Zwischenfalls: das Einkaufszentrum Linzerie am Linzer Taubenmarkt. Genauer gesagt die Toilettenanlage im Untergeschoß. Der „Krone“-Leser suchte während eines Café-Besuchs das stille Örtchen auf – und fand es erschreckend still. Also zumindest obenrum. Denn wo üblicherweise eine Klobrille dezent zwischen Porzellan und Benutzer „vermittelt“, herrschte gähnende Leere.

Mehr Krone+ Artikel

Oberösterreich
21.02.2026 09:00
