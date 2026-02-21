Für Staunen sorgte WC-Besuch im Einkaufszentrum

Schauplatz des ungewöhnlichen Zwischenfalls: das Einkaufszentrum Linzerie am Linzer Taubenmarkt. Genauer gesagt die Toilettenanlage im Untergeschoß. Der „Krone“-Leser suchte während eines Café-Besuchs das stille Örtchen auf – und fand es erschreckend still. Also zumindest obenrum. Denn wo üblicherweise eine Klobrille dezent zwischen Porzellan und Benutzer „vermittelt“, herrschte gähnende Leere.