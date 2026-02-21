Experte: Warum es 2026 wieder besser laufen dürfte

Rezession, hohe Teuerung, gestiegene Zinsen & Co.: Die letzten Jahre waren für die heimischen Haushalte, wie auch für die Unternehmen, nicht einfach. Nun scheint es wieder leicht aufwärtszugehen. Ein führender Chefökonom erklärt uns, was die Gründe sind und was er vom laufenden Jahr konkret erwartet.