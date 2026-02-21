Biathlon: Damen-Massenstart ab 14.15 Uhr LIVE

Biathlon bei Olympia! Der Damen-Massenstart – mit den Österreicherinnen Anna Andexer und Lisa Hauser - beginnt um 14.15 Uhr, wir berichten live (siehe Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Biathletin Hauser hat heute in ihrer WM-Gold-Disziplin Massenstart die letzte Gelegenheit, ihre vierten Olympischen Spiele noch positiv abzuschließen. Der Tirolerin gelang in den drei bisherigen Einzel-Rennen in Antholz noch kein Top-25-Ergebnis. Mit Anna Andexer ist auch noch eine zweite Österreicherin für das 12,5-km-Rennen qualifiziert. Die Olympia-Debütantin hatte im Sprint mit Rang neun überrascht und sich dadurch einen Platz im 30er-Feld gesichert.
„Ich freue mich einfach riesig darauf!“
„Das ist erst mein zweiter Massenstart, dass es mir bei Olympia so aufgeht, ist einfach mega“, sagte die 23-jährige Salzburgerin. Sie habe im Wettstreit mit allen Medaillen-Gewinnerinnen der vergangenen zwei Wochen und der restlichen Elite aber keine großen Erwartungen, so Andexer. Sie wolle das Rennen bestmöglich genießen. „Ich freue mich einfach riesig darauf. Die Stimmung wird sicher wieder cool, meine Eltern sind zum Anfeuern da. Ich will einfach probieren, mitzuschwimmen.“
Die durch ihren Top-15-Platz im Gesamtweltcup in den Massenstart gekommene Hauser hofft auf einen versöhnlichen Abschluss des bisher verkorksten Saisonhöhepunktes. „Bis jetzt ist es nicht ganz so nach Wunsch verlaufen. Es waren zwar echt viele positive und gute Sachen dabei, aber es hat an einem Tag noch nicht alles zusammengepasst, vielleicht ist das diesmal der Fall“, sagte die 32-jährige Tirolerin, der bisher deutlich zu viele Schießfehler unterlaufen waren.
