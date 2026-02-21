Biathlon: Damen-Massenstart ab 14.15 Uhr LIVE

„Ich freue mich einfach riesig darauf!“

„Das ist erst mein zweiter Massenstart, dass es mir bei Olympia so aufgeht, ist einfach mega“, sagte die 23-jährige Salzburgerin. Sie habe im Wettstreit mit allen Medaillen-Gewinnerinnen der vergangenen zwei Wochen und der restlichen Elite aber keine großen Erwartungen, so Andexer. Sie wolle das Rennen bestmöglich genießen. „Ich freue mich einfach riesig darauf. Die Stimmung wird sicher wieder cool, meine Eltern sind zum Anfeuern da. Ich will einfach probieren, mitzuschwimmen.“