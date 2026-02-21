Vorteilswelt
MedaillenGold MedalSilver MedalBronze MedalTotal Medals
Zeitplan Ergebnisse

Rückkehr in Boxring

Comeback! Mayweather will‘s noch einmal wissen

Sport-Mix
21.02.2026 12:00
Floyd Mayweather
Floyd Mayweather(Bild: AFP/ALFREDO ESTRELLA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ex-Boxweltmeister Floyd Mayweather jr. will dieses Jahr erneut den Ruhestand verlassen und seinen ersten offiziellen Kampf seit fast einem Jahrzehnt bestreiten. Das gab der neue Promoter CSI Sports/Fight Sports des US-Amerikaners bekannt. Ein Gegner für den Superstar steht jedoch noch nicht fest.

0 Kommentare

Vor seiner offiziellen Rückkehr wird Mayweather einen Schaukampf gegen den ebenfalls legendären Boxer Mike Tyson bestreiten. Datum und Austragungsort sind noch nicht bekannt.

„Ich habe immer noch das Zeug dazu, weitere Rekorde im Boxsport aufzustellen“, sagte der 48-jährige Mayweather in einer Erklärung. Es wäre sein viertes Comeback. 2007, 2015 und 2017 war der Boxstar in den Ring zurückgekehrt. Zuletzt hatte er Conor McGregor besiegt und seinen Rekord auf 50:0 ausgebaut.

Sport-Mix
21.02.2026 12:00
Folgen Sie uns auf