Comeback! Mayweather will‘s noch einmal wissen

„Ich habe immer noch das Zeug dazu, weitere Rekorde im Boxsport aufzustellen“, sagte der 48-jährige Mayweather in einer Erklärung. Es wäre sein viertes Comeback. 2007, 2015 und 2017 war der Boxstar in den Ring zurückgekehrt. Zuletzt hatte er Conor McGregor besiegt und seinen Rekord auf 50:0 ausgebaut.