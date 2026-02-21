Marlene Svazek als Parteichefin wiedergewählt

Am Samstagvormittag traf sich die Salzburger FPÖ in Zell am See, um die Führungsetage zu wählen. Die aktuelle Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek wurde mit 95,86 Prozent wieder zur Obfrau der Freiheitlichen gewählt – mit der Kampfansage, Karoline Edtstadler an der Spitze des Landes abzuwählen ...
Im tief verschneiten, weiß überdeckten Zell am See trafen sich am Samstagvormittag die Freiheitlichen Salzburgs im Ferry Porsche Congress Center und hüllten dieses in Blau. 171 Delegierte und rund 80 Parteifreunde sowie Ehrengäste folgten der Einladung und strömten in den Veranstaltungssaal.
Nach der Rede von Marlene Svazek übernahm Bundesparteiobmann Herbert Kickl das Mikrofon. Beide stimmten auf die nächsten Wahlen 2028 in Salzburg und 2029 für den Nationalrat ein. Das Ziel wurde ganz klar formuliert: Kickl will Kanzler werden. Svazek will Karoline Edtstadler als Landeshauptfrau ablösen. Es solle gelingen, was noch nie in diesem Bundesland gelungen ist: die freiheitliche Führung des Landes.
Vierter Antritt zur Wahl zur Landesparteiobfrau
Um das zu erreichen, stellte sich Svazek bereits zum vierten Mal der Wahl zur Landesparteiobfrau. Mit 95,86 Prozent wurde die heute 33-Jährige wiedergewählt. Ihr neuer Slogan: „Wie früher, nur besser“. Mit der besten Salzburger FPÖ, die es je gegeben habe, versprach Svazek, dass sie alles geben werde und gemeinsam mit der Unterstützung ihrer Parteikameraden bei der nächsten Landtagswahl den ersten Platz erreichen werde.
