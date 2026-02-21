Marlene Svazek als Parteichefin wiedergewählt

Vierter Antritt zur Wahl zur Landesparteiobfrau

Um das zu erreichen, stellte sich Svazek bereits zum vierten Mal der Wahl zur Landesparteiobfrau. Mit 95,86 Prozent wurde die heute 33-Jährige wiedergewählt. Ihr neuer Slogan: „Wie früher, nur besser“. Mit der besten Salzburger FPÖ, die es je gegeben habe, versprach Svazek, dass sie alles geben werde und gemeinsam mit der Unterstützung ihrer Parteikameraden bei der nächsten Landtagswahl den ersten Platz erreichen werde.