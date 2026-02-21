Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

FPÖ in Zell am See

Marlene Svazek als Parteichefin wiedergewählt

Salzburg
21.02.2026 13:06
Marlene Svazek wurde zum vierten Mal seit 2016 zur freiheitlichen Landesparteichefin gewählt.
Marlene Svazek wurde zum vierten Mal seit 2016 zur freiheitlichen Landesparteichefin gewählt.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Jakob Hilzensauer
Von Jakob Hilzensauer

Am Samstagvormittag traf sich die Salzburger FPÖ in Zell am See, um die Führungsetage zu wählen. Die aktuelle Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek wurde mit 95,86 Prozent wieder zur Obfrau der Freiheitlichen gewählt – mit der Kampfansage, Karoline Edtstadler an der Spitze des Landes abzuwählen ...

0 Kommentare

Im tief verschneiten, weiß überdeckten Zell am See trafen sich am Samstagvormittag die Freiheitlichen Salzburgs im Ferry Porsche Congress Center und hüllten dieses in Blau. 171 Delegierte und rund 80 Parteifreunde sowie Ehrengäste folgten der Einladung und strömten in den Veranstaltungssaal.

Nach der Rede von Marlene Svazek übernahm Bundesparteiobmann Herbert Kickl das Mikrofon. Beide stimmten auf die nächsten Wahlen 2028 in Salzburg und 2029 für den Nationalrat ein. Das Ziel wurde ganz klar formuliert: Kickl will Kanzler werden. Svazek will Karoline Edtstadler als Landeshauptfrau ablösen. Es solle gelingen, was noch nie in diesem Bundesland gelungen ist: die freiheitliche Führung des Landes.

Lesen Sie auch:
Savzek wird sich mit Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund treffen.
Erfahrungsaustausch
AfD-Klausur in Salzburg: Svazek als Gastrednerin
08.01.2026
Mehr Ängste und Sorgen
Weniger sicher: Svazek setzt auf Sanktionen
21.12.2025
„Kein Niveau“
Salzburger ÖVP schießt sich auf Herbert Kickl ein
28.09.2025

Vierter Antritt zur Wahl zur Landesparteiobfrau
Um das zu erreichen, stellte sich Svazek bereits zum vierten Mal der Wahl zur Landesparteiobfrau. Mit 95,86 Prozent wurde die heute 33-Jährige wiedergewählt. Ihr neuer Slogan: „Wie früher, nur besser“. Mit der besten Salzburger FPÖ, die es je gegeben habe, versprach Svazek, dass sie alles geben werde und gemeinsam mit der Unterstützung ihrer Parteikameraden bei der nächsten Landtagswahl den ersten Platz erreichen werde.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
21.02.2026 13:06
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Marlene SvazekHerbert Kickl
Zell am SeeSalzburg
FPÖ
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Am Wochenende drohen weitere Sucheinsätze und wohl auch Tragödien.
Heute rückt Heer an
„Weißer Tod“: Bangen vor nächsten Lawinendramen
Der Akademikerball in der Wiener Hofburg hat auch heuer wieder für Proteste in der Innenstadt ...
6 Anzeigen erstattet
Akademikerball: Draußen Proteste, drinnen Promis
Aline Tosch
Österreichs jüngste Thrillerautorin legt nach
Krone.tv in Schwechat
Tausende Passagiere strandeten am Flughafen Wien
Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor verließ die Polizeistation am späten Donnerstagabend wieder.
In Auto geduckt
Erstes Foto! Andrew hat Polizeistation verlassen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
442.608 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
236.245 mal gelesen
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
167.384 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1439 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1372 mal kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1236 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf