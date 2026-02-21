Skibergsteigen: Mixed-Bewerb ab 13.30 Uhr LIVE

„Da werden die Karten neu gemischt“, betonte Verbnjak, nachdem er im Sprint beim Fell danebengegriffen und damit keine Chance auf einen Spitzenplatz gehabt hatte. Das Wichtigste, sagte der Kärntner nach seinem verpatzten Olympia-Debüt, sei nun, dem Fehler auf den Grund zu gehen, um dann mit einem klaren Kopf in die Mixed-Staffel starten zu können. „Die Form ist da, das wissen wir. Auch wenn es auf dem Papier vielleicht nicht so ausschaut, aber wir sind scharf“, kündigte der 24-Jährige an.