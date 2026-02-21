Gstrein wurde noch mehr bejubelt als Braathen

Hier sind wir sowieso seit langer Zeit Nummer eins
„Stopplicht“-Kolumne
Wie die Bewohner der brasilianischen Stadt Treze Tilias, das Auswanderer aus Tirol 1933 gegründet haben, die Olympischen Spiele in Italien erlebten. Warum der Jubel um Slalom-Silber von Fabio Gstrein noch größer war als die Freude über die historische Riesentorlauf-Goldene von Lucas Pinheiro Braathen.
Das Dach des Stadttors der brasilianischen Gemeinde Treze Tilias, auf deutsch Dreizehnlinden, ist einem klassischen Tiroler Haus mit reichlich Blumen und einem Glockenturm mit Wetterhahn nachempfunden. Der ehemalige österreichische Landwirtschaftsminister Andreas Thaler hat die heute 9000 Einwohner zählende Stadt im Bundesstaat Santa Caterina 1933 gegründet.
