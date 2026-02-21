Gstrein wurde noch mehr bejubelt als Braathen

Wie die Bewohner der brasilianischen Stadt Treze Tilias, das Auswanderer aus Tirol 1933 gegründet haben, die Olympischen Spiele in Italien erlebten. Warum der Jubel um Slalom-Silber von Fabio Gstrein noch größer war als die Freude über die historische Riesentorlauf-Goldene von Lucas Pinheiro Braathen.