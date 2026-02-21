War Mord eine Home-Invasion? Viele Fragen offen

In den Abendstunden des 17. Jänners endete – wie ausführlich berichtet – auf brutale Art und Weise das Leben eines 49-jährigen Linzers. Der Immobilienmakler wurde zwei Tage nach der Tat gefesselt und mit Hämatomen übersät von seinem Bruder tot am Badezimmerboden seiner Penthouse-Wohnung in der Harrachstraße gefunden.