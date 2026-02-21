War Mord eine Home-Invasion? Viele Fragen offen

Für Staunen sorgte WC-Besuch im Einkaufszentrum
Kurioses Verschwinden
Einen Monat nach Bluttat in Linz gab Polizei weitere Details bekannt und sprach von einer „räuberischen Absicht“. Weitere Nachfragen der „Krone“ blieben allerdings unbeantwortet. Am Donnerstag schaute sich ein Kriminalpsychologe am Tatort um.
In den Abendstunden des 17. Jänners endete – wie ausführlich berichtet – auf brutale Art und Weise das Leben eines 49-jährigen Linzers. Der Immobilienmakler wurde zwei Tage nach der Tat gefesselt und mit Hämatomen übersät von seinem Bruder tot am Badezimmerboden seiner Penthouse-Wohnung in der Harrachstraße gefunden.
