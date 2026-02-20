Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Feministin als Opfer

Cybermobbing: Erstmals Haftbefehl in Österreich

Gericht
20.02.2026 09:00
Fredi Ferkova erwirkte 2025, mithilfe ihres Anwalts, bereits die Einführung des ...
Fredi Ferkova erwirkte 2025, mithilfe ihres Anwalts, bereits die Einführung des „Dick-Pic“-Paragrafen.(Bild: zVg)
Porträt von Martina Prewein
Von Martina Prewein

Eine Wiener Feministin beschuldigte einen Mann aus der Clubbing-Szene zahlreicher sexueller Übergriffe. Woraufhin er die Frau auf Social-Media-Kanälen zu verfolgen begann; ihr in Postings sogar strafbare Handlungen unterstellte. Bis ihn die Staatsanwaltschaft zur Verhaftung ausschrieb.

0 Kommentare

Fredi Ferkova ist mittlerweile – nicht nur in Juristenkreisen – ziemlich bekannt. Immerhin hat sie 2025, mithilfe ihres Anwalts Philipp Springer, die Einführung des sogenannten Dick-Pic-Paragrafen erwirkt. Seit dem 1. September ist es hierzulande also strafbar, unaufgefordert – egal, über welchen Weg – an andere Personen Genitalbilder zu übermitteln.

Privatermittlungen in der Clubbing-Szene
Aber nun geht es um eine andere „Aktion“, die von der Feministin vor etwa zwei Jahren gestartet wurde. Damals hatte sie über Social-Media-Kanäle Frauen, die bei Clubbings Opfer von sexuellem Missbrauch geworden seien, dazu aufgerufen, sich bei ihr zu melden.

Zitat Icon

Der Rechtsstaat hat jetzt erstmals mit angemessener Härte auf digitale Gewalt reagiert. Meine Mandantin ist darüber natürlich sehr erleichtert.

Fredi Ferkovas Anwalt Philipp Springer

Bild: Klemens Groh

Fazit: Die heute 33-Jährige bekam bald eindeutige Nachrichten von zahlreichen Betroffenen – aus welchen herauslesbar war, dass immer wieder dieselben Männer Übergriffe begehen würden.

Darunter: ein Party-Veranstalter. Über den Ferkova dann in Postings ausführlich schrieb, ihn damit für Szene-Insider identifizierbar machte. Was für ihn nicht ohne Folgen blieb: Er bekam kaum noch Aufträge, stürzte beruflich ab.

Der Beschuldigte setzte über einen längeren Zeitraum hinweg seine „Anklägerin“ unter enormen ...
Der Beschuldigte setzte über einen längeren Zeitraum hinweg seine „Anklägerin“ unter enormen psychischen Druck, mit beängstigenden Postings.(Bild: eakgrungenerd - stock.adobe.com)

Ein Kriminalfall mit ungewissem Ausgang
Seine Rache: Er begann, seine Widersacherin zu verfolgen; verbreitete im Internet Lügen über sie, veröffentlichte ihre Privatadresse, unterstellte ihr sogar verbotene Handlungen. Im Stakkato, über einen längeren Zeitraum hinweg.

Zitat Icon

Mein Klient hat auf die ungerechtfertigten Vorwürfe gegen ihn leider überreagiert. In seinem Prozess wird er die Gründe für sein Handeln erklären.

Marcus Januschke, der Verteidiger des Beschuldigten

Bild: Zwefo

Woraufhin die Staatsanwaltschaft kürzlich einen Haftbefehl gegen ihn erließ. Das Aufsehenerregende daran: Es war der erste, der in Österreich wegen Cybermobbing ausgestellt wurde. Der Beschuldigte konnte zunächst nicht ausfindig gemacht werden, am Mittwoch stellte er sich den Behörden. Nach einer langen Vernehmung und seinem Gelöbnis, in Hinkunft keine Kommentare mehr über Ferkova zu verbreiten, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Sollte er gegen die Auflage verstoßen, droht ihm ernsthaft die U-Haft. Ein Prozess steht ihm ohnehin bevor.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gericht
20.02.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor verließ die Polizeistation am späten Donnerstagabend wieder.
In Auto geduckt
Erstes Foto! Andrew hat Polizeistation verlassen
Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
370.260 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
159.199 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Tirol
Auf Pensionierung folgte jetzt Gartencenter-Pleite
118.422 mal gelesen
Der Betrieb ist bereits seit Sommer 2025 geschlossen.
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1691 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1684 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1262 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Mehr Gericht
Feministin als Opfer
Cybermobbing: Erstmals Haftbefehl in Österreich
Krone Plus Logo
Signalwirkung für EU
Anwalt reichte Klage gegen Grenzkontrollen ein
Krone Plus Logo
Bahnfirmen reagieren
Zugbegleiter: Attacken und Beleidigungen nehmen zu
Ott-Prozess in Wien
Zeugin: Russische Spionage war „Studentenprojekt“
Marathon-Prozess
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf