Cybermobbing: Erstmals Haftbefehl in Österreich

Woraufhin die Staatsanwaltschaft kürzlich einen Haftbefehl gegen ihn erließ. Das Aufsehenerregende daran: Es war der erste, der in Österreich wegen Cybermobbing ausgestellt wurde. Der Beschuldigte konnte zunächst nicht ausfindig gemacht werden, am Mittwoch stellte er sich den Behörden. Nach einer langen Vernehmung und seinem Gelöbnis, in Hinkunft keine Kommentare mehr über Ferkova zu verbreiten, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.