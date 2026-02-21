Halbzeit-19.! Straka schafft Cut in Los Angeles

Österreichs bester Golfer musste beim mit 20 Millionen Dollar dotierten Genesis Invitational nach den Wetterkapriolen vom Donnerstag am Freitag zunächst seine erste Runde zu Ende spielen und im Anschluss die zweite absolvieren. Zur Halbzeit hält der 32-Jährige nach einer 70 und einer 68 bei 4 unter Par und einem Top-20-Platz. Auf die Top-10 fehlen ihm drei Schläge.