Halbzeit-19.! Straka schafft Cut in Los Angeles

Sepp Straka hat beim PGA-Signature-Turnier in Los Angeles auf Rang 19 liegend den Sprung ins Wochenende geschafft!
Österreichs bester Golfer musste beim mit 20 Millionen Dollar dotierten Genesis Invitational nach den Wetterkapriolen vom Donnerstag am Freitag zunächst seine erste Runde zu Ende spielen und im Anschluss die zweite absolvieren. Zur Halbzeit hält der 32-Jährige nach einer 70 und einer 68 bei 4 unter Par und einem Top-20-Platz. Auf die Top-10 fehlen ihm drei Schläge.
Führung teilen sich Penge und Bridgeman
Straka spielte in Runde 2 mit sechs Birdies und einem Eagle starke Bahnen, kassierte allerdings auch drei Bogeys und ein Doppelbogey, wodurch der ÖGV-Golfer eine bessere Platzierung vorerst vergab. Die Führung teilen sich der Engländer Marco Penge und Jacob Bridgeman aus den USA mit 12 unter Par, einen Schlag dahinter liegt der Nordire Rory McIlroy auf Rang drei.
