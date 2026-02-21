Bob: Vierer der Herren heute ab 10 Uhr LIVE

Vierer-Bob der Herren bei Olympia! Das Rennen mit den ersten beiden Durchgängen – mit den beiden österreichischen Formationen um Markus Treichl und Jakob Mandlbauer – beginnt um 10 Uhr, wir berichten live (siehe Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Die Königsklasse beschließt am Wochenende die olympischen Bewerbe im Eiskanal Eugenio Monti in Cortina d‘Ampezzo. Markus Treichl (mit Sascha Stepan, Markus Sammer und Kristian Huber) und Jakob Mandlbauer (mit Sebastian Mitterer, Daiyehan Nichols-Bardi und Daniel Bertschler) erreichen im Viererbob meist bessere Resultate als im Zweier und wollen dies auch heute (10 Uhr/1. und 2. Lauf) und am Sonntag (10 Uhr/3. und 4. Lauf) unter Beweis stellen.
Treichl überzeugte in den vier Trainings am Mittwoch und Donnerstag. Der 32-jährige Tiroler war nie schlechter als Siebenter, fuhr einmal Laufbestzeit und schaffte mit dem inklusive Crew rund 630 kg schweren Schlitten einmal die schnellste Startzeit. Bringt er diese Leistung im Rennen, ist auch eine Medaille nicht außer Reichweite. „Die Trainings sind sehr gut gelaufen. Jetzt muss ich darauf achten, konstante Läufe herunterzubringen“, erklärte Österreichs bester Bob-Bilot. Auch die Generalprobe auf der neuen Eisbahn in Cortina im November mit Rang vier gibt ihm Zuversicht.
Favoriten kommen aus Deutschland
Favorisiert sind die deutschen Bobs, die im Zweier alle Medaillen abgeräumt hatten. Zweier-Sieger Johannes Lochner strebt das Double an, Titelverteidiger Francesco Friedrich sein fünftes Olympia-Gold. „Wir haben schon den einen oder andern deutschen Bob geschlagen. Ich glaube, wir haben gute Chancen, wenn wir unsere Fehler minimieren“, sagte Treichl. Zu rechnen ist aber auch mit dem italienischen Lokalmatador Patrick Baumgartner, der im Training mit der Bahn bestens zurechtkam.
Olympia-Debütant Mandlbauer verpasste im Zweier den Final-Lauf der besten 20 um einen Platz, den strebt er nun für Sonntag an. „Die Jungs wollen ins Finale und mehr Richtung Top 15. Wir haben nun besser abgestimmte Kufen und wollen uns auch am Start steigern. Ich bin sehr zuversichtlich, für den Vierer brennt die Mannschaft ohnehin noch ein bisserl mehr“, erklärte der 27-Jährige. Im Training fuhr er regelmäßig unter die besten 15. „Ich hoffe, dass ich eine Linie finde, die ich viermal konstant fahren kann. Wenn ich die Läufe im Wettkampf genauso wie im Training treffe, bin ich sehr zufrieden“, sagte Mandlbauer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.