Bob: Vierer der Herren heute ab 10 Uhr LIVE

Olympia-Debütant Mandlbauer verpasste im Zweier den Final-Lauf der besten 20 um einen Platz, den strebt er nun für Sonntag an. „Die Jungs wollen ins Finale und mehr Richtung Top 15. Wir haben nun besser abgestimmte Kufen und wollen uns auch am Start steigern. Ich bin sehr zuversichtlich, für den Vierer brennt die Mannschaft ohnehin noch ein bisserl mehr“, erklärte der 27-Jährige. Im Training fuhr er regelmäßig unter die besten 15. „Ich hoffe, dass ich eine Linie finde, die ich viermal konstant fahren kann. Wenn ich die Läufe im Wettkampf genauso wie im Training treffe, bin ich sehr zufrieden“, sagte Mandlbauer.