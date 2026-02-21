Diese Firmen bezahlen ihre Mitarbeiter am besten!

Stellen Sie sich vor, Sie bekommen Post von Ihrer Bank – und es ist keine Mahnung, sondern ein dicker Gehaltsscheck! Oder Ihr Versicherungsberater ruft an – will Ihnen aber nicht nur eine neue Polizze verkaufen, sondern Ihnen erzählen, wie überraschend hoch sein Gehalt ist! Klingt verrückt? Ist aber genau das, was die große Gehaltsstudie einer führenden Jobplattform jetzt für Österreich enthüllt hat.
Die einen zahlen Top-Gehälter, die anderen drücken sich – und wer als Arbeitnehmer Beruf und Unternehmen geschickt wählt, kann richtig abkassieren! Während tausende Österreicher jedes Monat aufs Konto schauen und sich fragen „Erhalte ich eigentlich genug für meine Leistung?“, zeigen die neuesten Zahlen: In manchen Firmen und Berufen sprudeln die Gehälter. Krone+ präsentiert die große Liste der bestzahlenden Unternehmen Österreichs mitsamt den Jahreseinkommen – und darüber hinaus die Liste der bestbezahlten Berufe. Plus: Was man tun kann, um deutlich mehr zu verdienen.
