Diese Firmen bezahlen ihre Mitarbeiter am besten!

Stellen Sie sich vor, Sie bekommen Post von Ihrer Bank – und es ist keine Mahnung, sondern ein dicker Gehaltsscheck! Oder Ihr Versicherungsberater ruft an – will Ihnen aber nicht nur eine neue Polizze verkaufen, sondern Ihnen erzählen, wie überraschend hoch sein Gehalt ist! Klingt verrückt? Ist aber genau das, was die große Gehaltsstudie einer führenden Jobplattform jetzt für Österreich enthüllt hat.