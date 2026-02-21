LASK-Coach: „Es ist manchmal etwas verwunderlich!“

„Ich möchte ein hungriges und bissiges Gesicht von meiner Mannschaft sehen. Die ersten Tage werden wir nutzen, um an den Grundtugenden zu arbeiten“, betont Neo-Salzburg-Coach Daniel Beichler, der auf den entlassenen Thomas Letsch folgt, vorm morgigen Pflichtspieldebüt für die Bullen. Just im großen Hit um die Tabellenspitze beim formstarken und seit 13 Pflichtspielen ungeschlagenen LASK.