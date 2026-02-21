LASK-Coach: „Es ist manchmal etwas verwunderlich!“

Warum BMW jahrelang auf Millionen-Förderung wartet
Beim Hit um die Tabellenspitze gegen den LASK gibt Daniel Beichler sein Trainerdebüt bei Red Bull Salzburg. Sein Linzer Pendant Didi Kühbauer zeigt vor dem Schlagerspiel indes wenig Verständnis für die zahlreichen Trainer-Rauswürfe ...
„Ich möchte ein hungriges und bissiges Gesicht von meiner Mannschaft sehen. Die ersten Tage werden wir nutzen, um an den Grundtugenden zu arbeiten“, betont Neo-Salzburg-Coach Daniel Beichler, der auf den entlassenen Thomas Letsch folgt, vorm morgigen Pflichtspieldebüt für die Bullen. Just im großen Hit um die Tabellenspitze beim formstarken und seit 13 Pflichtspielen ungeschlagenen LASK.
