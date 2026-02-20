Papst-Appell an Priester: Keine KI für Predigten

Papst Leo XIV. hat sich nachdrücklich dagegen ausgesprochen, Predigten für den Gottesdienst von Anwendungen Künstlicher Intelligenz schreiben zu lassen. Bei einem Treffen mit mehreren hundert Priestern seiner Diözese Rom betonte er, dass KI nicht in der Lage sei, den Glauben weiterzugeben – aber genau das sei die Aufgabe einer Predigt.