Papst-Appell an Priester: Keine KI für Predigten

Digital
20.02.2026 12:30
Laut Papst leidet unter dem KI-Einsatz das Gehirn.
Laut Papst leidet unter dem KI-Einsatz das Gehirn.(Bild: EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Papst Leo XIV. hat sich nachdrücklich dagegen ausgesprochen, Predigten für den Gottesdienst von Anwendungen Künstlicher Intelligenz schreiben zu lassen. Bei einem Treffen mit mehreren hundert Priestern seiner Diözese Rom betonte er, dass KI nicht in der Lage sei, den Glauben weiterzugeben –  aber genau das sei die Aufgabe einer Predigt.

Die Äußerungen des Papstes fielen bei dem Treffen mit den römischen Geistlichen am Donnerstag laut Kathpress hinter verschlossenen Türen. Italienische Medien, die danach mit Teilnehmern sprachen, berichteten anschließend davon.

Gehirn muss trainiert werden
Den Berichten zufolge verglich Leo XIV. die negativen Folgen des KI-Gebrauchs mit einer Erkenntnis aus dem Sport: „Alle Muskeln sterben ab, wenn wir sie nicht mehr nutzen, und deshalb muss auch das Gehirn benutzt werden, damit wir unsere Intelligenz nicht verlieren.“

Eine echte Predigt zu schreiben bedeute zudem, „den Glauben mit anderen zu teilen. Und das ist der wichtigste Teil. Die Leute wollen deinen Glauben wahrnehmen, deine Erfahrung, Christus und seine Botschaft erlebt und geliebt zu haben. Das ist etwas, was wir jeden Tag pflegen müssen.“

Lesen Sie auch:
Ein großer Teil der menschlichen Kreativindustrie läuft laut dem Papst Gefahr, abgebaut und ...
Papst Leo XIV. warnt:
Musik und Kunst dürfen nicht „powered by AI“ sein
26.01.2026
Risiko der Interaktion
Papst Leo XIV. warnt: KI gefährdet Menschlichkeit
10.11.2025

Im Rahmen der Begegnung warnte der Papst zudem vor den Folgen eines exzessiven Online-Konsums mit Suchtpotenzial bei Jugendlichen. Unter anderem sprach er von „Orientierungslosigkeit“ und „Symptomen einer besorgniserregenden Aggressivität, die nicht selten in Gewalt mündet“.

Digital
20.02.2026 12:30
Training fürs Gehirn
Papst-Appell an Priester: Keine KI für Predigten
KI im Schadcode
Android-Malware schützt sich mit Googles Gemini
Feministin als Opfer
Cybermobbing: Erstmals Haftbefehl in Österreich
Vorwurf der Ausbeutung
Lieferdienst Glovo muss 40.000 Fahrer anstellen
„Fahrlässigkeit“
Amazon wegen Natriumnitrit-Selbstmorden angeklagt

