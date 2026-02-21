Gott spielt in der Abwehr des GAK eine große Rolle

Der GAK kämpft am Samstag im steirischen Derby bei Hartberg um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Der Glaube an einen Sieg ist groß. Bei Donovan Pines jedoch nicht nur an einen Erfolg. Der rote Abwehrchef sprach mit der „Krone“ über sein Vertrauen in Gott, seine Rolle in der Defensive, den auslaufenden Vertrag im Sommer und warum er für seine Heimat Washington ein Vorbild sein will.
„Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen“, steht im Zweiten Brief an die Korinther geschrieben. Ein Satz über das Vertrauen zu Gott trotz unsicherer Umstände, der Donovan Pines sehr wichtig ist: „Er ist sehr groß in meinem Leben und auch in der Perspektive darauf. Ich versuche immer, mein Bestes zu geben und Mitmenschen meine Werte zu vermitteln: Gerechtigkeit, Respekt und Liebe. Es gibt so viel Chaos auf der Welt. Diese wäre aber so viel besser, wenn es mehr Liebe gäbe. So gut es geht, versuche ich, sie zu verbreiten.“
