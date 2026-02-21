Gott spielt in der Abwehr des GAK eine große Rolle

„Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen“, steht im Zweiten Brief an die Korinther geschrieben. Ein Satz über das Vertrauen zu Gott trotz unsicherer Umstände, der Donovan Pines sehr wichtig ist: „Er ist sehr groß in meinem Leben und auch in der Perspektive darauf. Ich versuche immer, mein Bestes zu geben und Mitmenschen meine Werte zu vermitteln: Gerechtigkeit, Respekt und Liebe. Es gibt so viel Chaos auf der Welt. Diese wäre aber so viel besser, wenn es mehr Liebe gäbe. So gut es geht, versuche ich, sie zu verbreiten.“