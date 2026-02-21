„Die Verhandlungen haben zwei Minuten gedauert“

Manchmal hören wir etwas Schnelleres, dann wieder Latino-Musik, Rap oder was gerade so im Radio angesagt ist.“ Lukas Spendlhofer ist der DJ in der Hartberger Kabine, sorgt am Spieltag für die richtige Stimmung. „Ich habe eine Playlist erstellt, wo alle Musik-Wünsche abgebildet sind. Nach dem Spiel muss es aber immer Schlager sein“, lacht der Verteidiger, der selbst in Hartberg zum Hit geworden ist.