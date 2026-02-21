Blutiger Messerangriff in Wien-Favoriten geklärt

Geldforderung gab es nie

Gab der 22-Jährige erst noch gegenüber der Polizei an, dass es sich um einen versuchten Raubüberfall habe und die Unbekannten Geld von ihm verlangt hätten, änderte er im Zuge der Einvernahme seine Version der Geschehnisse. Die Aufforderung, Bares herauszurücken, gab es offenbar gar nicht.