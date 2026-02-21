Mit den Schuhen von Gucci direkt in den Gatsch

Große Sportfans, Olympia quasi vor der Haustüre. Das konnten sich drei Steirer aus Hartberg nicht entgehen lassen. „Dreimal sind wir zwischen Bormio und Cortina gependelt“, erzählt Klaus, „eine unfassbare Tortur. Eine Fahrt dauerte bis zu sechs Stunden. Einmal mussten wir einen riesigen Umweg machen, weil ein Bauer einfach an diesem Tag seine Straße mit einem Traktor gesperrt hat“