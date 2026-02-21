Mit den Schuhen von Gucci direkt in den Gatsch

Skibergsteigen: Österreicher verpassen Edelmetall!
Gold für Frankreich
Insgesamt knapp zwei Millionen Fans besuchten die Winterspiele auf den verschiedenen Schauplätzen in Italien. Stundenlange Autofahrten, lieblos wirkende Gastronomnie und verdreckte Straßen ließen kaum Olympischen Spirit aufkommen. Einen trotzenden Fixstern gab es aber: Das Austria House. . .
Große Sportfans, Olympia quasi vor der Haustüre. Das konnten sich drei Steirer aus Hartberg nicht entgehen lassen. „Dreimal sind wir zwischen Bormio und Cortina gependelt“, erzählt Klaus, „eine unfassbare Tortur. Eine Fahrt dauerte bis zu sechs Stunden. Einmal mussten wir einen riesigen Umweg machen, weil ein Bauer einfach an diesem Tag seine Straße mit einem Traktor gesperrt hat“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.