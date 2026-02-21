Vorteilswelt
Staus, Verzögerungen

Schnee, Urlauberwechsel: Die Blechlawinen rollen!

Tirol
21.02.2026 12:23
Am Fernpass und am Arlbergpass herrschte am Samstag Schneetreiben.
Am Fernpass und am Arlbergpass herrschte am Samstag Schneetreiben.(Bild: Land Tirol (Webcam))
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Während auf den Bergen Schneelawinen für Einsätze sorgen, rollen auf den Straßen regelrechte Blechlawinen. Der Urlauberschichtwechsel sorgt in einigen Bundesländern – allen voran in Tirol – wieder für massiven Reiseverkehr. Dazu kommen Unfälle und teils winterlichte Verhältnisse, die die Situation zusätzlich verschärfen.

45 Minuten Zeitverlust hieß es bereits um 6.30 Uhr (!) auf der B179 Fernpassstraße in Tirol. Und es wurde in den darauffolgenden Stunden nicht besser. Um die Mittagszeit zeigten die Webcams des Landes abschnittweise dichten Verkehr und auch Staus. Besonders prekär war die Situation wieder zwischen der Fernpasshöhe und Nassereith und zwischen Reutte und dem Grenztunnel Füssen. Abschnittsweise herrschte dichter Schneefall.

Links die Fernpassstraße vor dem Grenztunnel Füssen, rechts die B177 bei Scharnitz.
Links die Fernpassstraße vor dem Grenztunnel Füssen, rechts die B177 bei Scharnitz.(Bild: Land Tirol (Webcam), Krone KREATIV)

Weitere Stau-Hotspots in Tirol
Staus und Verzögerungen gab es laut ÖAMTC unter anderem in Tirol auch auf der Zillertal Straße (B169) vor dem Brettfalltunnel und auf der Seefelder Straße (B177) zwischen Scharnitz und Seefeld. Auf der Pass Thurn Straße (B 161) standen die Kolonnen von Jochberg bis Kitzbühel.

Bis zu einer Stunde Wartezeit verzeichnete der ÖAMTC vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden auf der Inntalautobahn (A12). Auf der S16 Arlberg Schnellstraße kam es in beiden Richtungen zu Verzögerungen: In Richtung Bregenz staute es zwischen Flirsch und St. Anton am Arlberg, in Vorarlberg ging es zeitweise in beiden Richtungen zwischen Langen und Bludenz-Ost nur im Schritttempo voran.

Am Arlbergpass herrschte Kettenpflicht.
Am Arlbergpass herrschte Kettenpflicht.(Bild: Land Tirol (Webcam))

Kettenpflicht am Arlbergpass
Stellenweise kam es da und dort auch zu winterlichen Straßenbedingungen. Tief winterlich präsentierte sich einmal mehr der Arlbergpass, wo Kettenpflicht für alle Fahrzeuge galt.

Lkw-Unfall sorgte für Mega-Stau
Auch in anderen Bundesländern kam es zu starkem Reiseverkehr – etwa in Salzburg. Ein Lkw-Unfall in der Früh zwischen Werfen und Pass Lueg führte zu langen Staus auf der Tauern Autobahn (A10) in Richtung Deutschland. Zwar sei ein Fahrstreifen offen geblieben, im regen Urlauberverkehr bildete sich aber rasch ein Stau, der am Vormittag knapp 14 Kilometer bis Hüttau zurückreichte. Vor dem Helbersbergtunnel wurde der Verkehr blockweise abgefertigt, der Zeitverlust betrug über eineinhalb Stunden, so der ÖAMTC.

Der Lkw wird voraussichtlich erst in den Abendstunden entfernt werden können, man muss also den ganzen Tag über mit Verzögerungen rechnen. Auch auf den Bundesstraßen (B99, B159) kamen Autofahrende kaum voran.

Tirol

