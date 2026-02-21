Schnee, Urlauberwechsel: Die Blechlawinen rollen!

Lkw-Unfall sorgte für Mega-Stau

Auch in anderen Bundesländern kam es zu starkem Reiseverkehr – etwa in Salzburg. Ein Lkw-Unfall in der Früh zwischen Werfen und Pass Lueg führte zu langen Staus auf der Tauern Autobahn (A10) in Richtung Deutschland. Zwar sei ein Fahrstreifen offen geblieben, im regen Urlauberverkehr bildete sich aber rasch ein Stau, der am Vormittag knapp 14 Kilometer bis Hüttau zurückreichte. Vor dem Helbersbergtunnel wurde der Verkehr blockweise abgefertigt, der Zeitverlust betrug über eineinhalb Stunden, so der ÖAMTC.