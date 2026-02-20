Android-Malware schützt sich mit Googles Gemini

KI analysiert den Bildschirm wie ein Mensch

Neu ist vor allem die Art, wie sich die Schadsoftware im System festsetzt. Statt mit starren Befehlen zu arbeiten, übergibt sie dem Sicherheitsanbieter nach den aktuellen Bildschirminhalt an Googles KI-Modell Gemini. Dieses analysiere die Oberfläche und liefere Schritt für Schritt Anweisungen, welche Schaltfläche gedrückt werden müsse, damit die App nicht geschlossen werden kann.