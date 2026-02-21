Zehn geniale Tricks, um die Stromkosten zu senken

Gute Nachricht für alle, die von ihrer letzten Stromrechnung einen Schock bekommen haben! Der heimische Energieriese Verbund macht ernst und startet mit einem neuen „Österreich-Tarif“ durch, der den Markt ordentlich aufmischen wird: Ab 1. März gibt es Strom aus Wasserkraft zum Hammerpreis von effektiv 9,5 Cent pro Kilowattstunde (netto, zuzüglich Umsatzsteuer, einer Monatspauschale und den Netzkosten und Gebühren), garantiert für ein ganzes Jahr. Wir zeigen, was Haushalte, die ihre Stromkosten drücken wollen, in der jetzigen Situation machen können.