Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kampf um Bäderfonds

13 Bürgermeister fordern Umsetzung von Regionalbad

Tirol
11.05.2026 18:00
Soll soll das „Regionalbad Zillertal“ in Mayrhofen zukünftig aussehen. Es kostet 37 Millionen ...
Soll soll das „Regionalbad Zillertal“ in Mayrhofen zukünftig aussehen. Es kostet 37 Millionen Euro.(Bild: TVB Mayrhofen)
Porträt von Jasmin Steiner
Von Jasmin Steiner

Der Kampf um das liebe Geld für Tirols Frei- und Hallenbäder geht in die nächste Runde! Das „Regionalbad Zillertal“ in Mayrhofen wurde beim Tiroler Bäderfonds eingereicht. Rund 37 Millionen Euro sind für dieses große Infrastruktur- und Freizeitprojekt notwendig. Nun entscheidet der Beirat.

0 Kommentare

Das Projekt basiert laut den Verantwortlichen auf einer breiten regionalen Unterstützung: Insgesamt 13 Bürgermeister aus der Region haben eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet und damit ein starkes Zeichen für die geforderte gemeinsame Umsetzung gesetzt. Darüber hinaus liegen bereits einstimmige Beschlüsse der beiden Gesellschafter Marktgemeinde Mayrhofen und Tourismusverband Mayrhofen-Hippach zu Projektumsetzung und Finanzierung vor. Mit Zusage der Fördermittel aus dem Bäderfonds wäre die Ausfinanzierung des Projektes in Höhe von 37 Millionen Euro gesichert, heißt es.

Daten und Fakten

Mit dieser Förderaktion werden unter Beachtung der Tiroler Bäderstudie 2024 zur Grundversorgung der Tiroler Bevölkerung Neubauten und Erhaltungsmaßnahmen von Hallenbädern sowie Sanierungen von Hallenbädern, kombinierten Hallen- und Freischwimmbädern und reinen Freibädern gefördert. Im April sicherte das Land – wie berichtet – die nächsten Auszahlungen zu: Mehr als 5,5 Millionen Euro gehen an das Hallenbad Höttinger Au in Innsbruck und an das Familienbad Ehrwald im Bezirk Reutte. Eine Förderzusage an das Regionalbad in Axams erfolgte zuvor.

Gutachten bestätigt Eignung des Areals
Einer der Vorteile: Der Baugrund beim bestehenden, in die Jahre gekommenen Erlebnisbad Mayrhofen ist im Eigentum der Marktgemeinde. Er wird seit Jahrzehnten zweckgemäß als Badeanlage genutzt. Zudem bestätigt ein Gutachten die Eignung des Areals für ein Vorhaben dieser Größe.

Die Ausschreibung einer Innovationspartnerschaft erfolgte im Herbst 2025, die Zuschläge wurden erteilt.

Becken, Sprungturm, Wellnessbereich und Co.
Die geplante Badeanlage soll ein ganzjährig nutzbares 25-Meter-Schwimmbecken inklusive Sprungturm, Boulder Wall und Schwimmparcours. Als einzige dieser Art im Zillertal wird es laut den Zuständigen damit beste Bedingungen für Schul-, Vereins- und Leistungssport sowie Schwimmen als Breitensport bieten.

Lesen Sie auch:
Vor wenigen Tagen gab das Land grünes Licht für die Sanierung des Hallenbades in der Höttinger ...
Das könnte sich ändern
Viele wollen was: Förderung für Bäder am Prüfstand
24.04.2026
Kraftakt in Axams
Köpfler ins Abenteuer: 32 Millionen Euro für Bad
08.08.2025

Ergänzt wird das Angebot im Innenbereich um ein Erlebnisbecken für Nichtschwimmer, eine Großrutsche und einen Eltern-Kind-Bereich. Auch ein Winterangebot samt Wellnessbereich kommt.

Eine Förderung von 55 Prozent wurde beantragt. Mit Zusage soll das Projekt binnen zehn Monaten zum Spatenstich und in weiteren 20 Monaten zur Eröffnung geführt werden. Nun ist der Beirat am Zug, gehen die Zillertaler als Sieger hervor? 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
11.05.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Netto-Frust im Land
Zahlt sich Leistung bei der Arbeit noch aus?
Passagiere werden vom Kreuzfahrtschiff gebracht – ihnen steht eine lange Quarantäne bevor.
US-Bürger infiziert
Fast alle Gäste von Hantavirus-Schiff gebracht
Der Flughafen in Linz-Hörsching ist wieder für den Verkehr freigegeben.
Wieder Normalzustand
Nach Bombendrohung: Flieger heben pünktlich ab
US-Präsident Donald Trump „mag die Antworten nicht“, die aus Teheran kommen.
Kein Ende des Krieges
Antwort der Mullahs für Trump „inakzeptabel“
In der Familie eines einstigen Polizeipräsidenten des Landes soll ein schwarzes Schaf mit ...
Chats mit Preisliste
Polizeipräsidenten-Enkel als Drogenhändler in Haft
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Quadfahrer mussten am Gaberl vor Hagel flüchten
111.067 mal gelesen
Später Schneefall? Ein Hagelsturm verwandelte das steirische Gaberl in einer „Winterlandschaft“.
Oberösterreich
Zwei Kinder bei Frontalcrash teils schwer verletzt
105.775 mal gelesen
Beide Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall schwer beschädigt.
Tirol
„Meine Tochter wurde wie letzter Dreck entsorgt“
98.574 mal gelesen
Was viele nicht glauben wollen: Auch Kinder und Jugendliche konsumieren Drogen.
Außenpolitik
Putin: Krieg in Ukraine „neigt sich dem Ende zu“
940 mal kommentiert
Wladimir Putin zeigte sich am 9. Mai bei der Militärparade am „Tag des Sieges“ noch ...
Österreich
„Operation Panzerwagen“! Bankdeals Wien mit Kiew
913 mal kommentiert
Die heimische RBI macht gute Geschäfte mit der ukrainischen Nationalbank. Massenhaft Gold und ...
Kolumnen
Das Rendezvous der SPÖ mit der Wirklichkeit
851 mal kommentiert
Als Demonstranten seine Rede störten, gab Wiens Bürgermeister Michael Ludwig lautstark Paroli.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf