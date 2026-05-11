13 Bürgermeister fordern Umsetzung von Regionalbad

Das Projekt basiert laut den Verantwortlichen auf einer breiten regionalen Unterstützung: Insgesamt 13 Bürgermeister aus der Region haben eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet und damit ein starkes Zeichen für die geforderte gemeinsame Umsetzung gesetzt. Darüber hinaus liegen bereits einstimmige Beschlüsse der beiden Gesellschafter Marktgemeinde Mayrhofen und Tourismusverband Mayrhofen-Hippach zu Projektumsetzung und Finanzierung vor. Mit Zusage der Fördermittel aus dem Bäderfonds wäre die Ausfinanzierung des Projektes in Höhe von 37 Millionen Euro gesichert, heißt es.