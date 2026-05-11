13 Bürgermeister fordern Umsetzung von Regionalbad

Der Kampf um das liebe Geld für Tirols Frei- und Hallenbäder geht in die nächste Runde! Das „Regionalbad Zillertal“ in Mayrhofen wurde beim Tiroler Bäderfonds eingereicht. Rund 37 Millionen Euro sind für dieses große Infrastruktur- und Freizeitprojekt notwendig. Nun entscheidet der Beirat.
Das Projekt basiert laut den Verantwortlichen auf einer breiten regionalen Unterstützung: Insgesamt 13 Bürgermeister aus der Region haben eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet und damit ein starkes Zeichen für die geforderte gemeinsame Umsetzung gesetzt. Darüber hinaus liegen bereits einstimmige Beschlüsse der beiden Gesellschafter Marktgemeinde Mayrhofen und Tourismusverband Mayrhofen-Hippach zu Projektumsetzung und Finanzierung vor. Mit Zusage der Fördermittel aus dem Bäderfonds wäre die Ausfinanzierung des Projektes in Höhe von 37 Millionen Euro gesichert, heißt es.
Mit dieser Förderaktion werden unter Beachtung der Tiroler Bäderstudie 2024 zur Grundversorgung der Tiroler Bevölkerung Neubauten und Erhaltungsmaßnahmen von Hallenbädern sowie Sanierungen von Hallenbädern, kombinierten Hallen- und Freischwimmbädern und reinen Freibädern gefördert. Im April sicherte das Land – wie berichtet – die nächsten Auszahlungen zu: Mehr als 5,5 Millionen Euro gehen an das Hallenbad Höttinger Au in Innsbruck und an das Familienbad Ehrwald im Bezirk Reutte. Eine Förderzusage an das Regionalbad in Axams erfolgte zuvor.
Gutachten bestätigt Eignung des Areals
Einer der Vorteile: Der Baugrund beim bestehenden, in die Jahre gekommenen Erlebnisbad Mayrhofen ist im Eigentum der Marktgemeinde. Er wird seit Jahrzehnten zweckgemäß als Badeanlage genutzt. Zudem bestätigt ein Gutachten die Eignung des Areals für ein Vorhaben dieser Größe.
Die Ausschreibung einer Innovationspartnerschaft erfolgte im Herbst 2025, die Zuschläge wurden erteilt.
Becken, Sprungturm, Wellnessbereich und Co.
Die geplante Badeanlage soll ein ganzjährig nutzbares 25-Meter-Schwimmbecken inklusive Sprungturm, Boulder Wall und Schwimmparcours. Als einzige dieser Art im Zillertal wird es laut den Zuständigen damit beste Bedingungen für Schul-, Vereins- und Leistungssport sowie Schwimmen als Breitensport bieten.
Ergänzt wird das Angebot im Innenbereich um ein Erlebnisbecken für Nichtschwimmer, eine Großrutsche und einen Eltern-Kind-Bereich. Auch ein Winterangebot samt Wellnessbereich kommt.
Eine Förderung von 55 Prozent wurde beantragt. Mit Zusage soll das Projekt binnen zehn Monaten zum Spatenstich und in weiteren 20 Monaten zur Eröffnung geführt werden. Nun ist der Beirat am Zug, gehen die Zillertaler als Sieger hervor?
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