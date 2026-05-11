Rosenkranz zu U-Ausschuss: „Mische mich nicht ein“

Tot in einem Donau-Seitenarm gefunden, jahrelang der mächtigste Justizbeamte der Republik, zuletzt suspendiert und umstritten: Der Fall Christian Pilnacek lässt die Justiz – und seit Oktober 2025 auch den Nationalrat – nicht los. Erstmals gibt es Zahlen. Seit Oktober und bis Ende April beliefen sich die Kosten laut der Parlamentsdirektion auf 933.411 Euro. Wesentliche Kostenstellen sind hier: Sicherheit, IT, Verfahrensanwälte, Personalleihen und die rund 140 Mitarbeiter der Parlamentsdirektion, die dafür im Einsatz sind.