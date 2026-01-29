Zarrellas machen Kaulitz-Brüdern bald Konkurrenz

Serie zu Arbeit und Privatleben

Giovanni (47) und Jana Ina Zarrella (49) erzählten am Mittwochabend in Berlin beim Netflix-Event „What Next?“ über kommende Programm-Highlights, dass die Doku-Reihe neben Arbeit und Alltag auch ihr von viel Liebe getragenes Familienleben zeigen werde. Eltern und Geschwister des Paares werden in der Doku ebenfalls zu sehen sein.