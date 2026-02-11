Wie Sie sich vor Gold-Betrügern schützen können

Der Goldpreis ist seit dem Vorjahr in nahezu ungeahnte Höhen geschnellt. Dieser neue Höhenflug des Edelmetalls ruft auch Betrüger auf den Plan. Bei der Polizei melden sich immer wieder Betroffene, die beim An- und Verkauf auf Fake-Shops oder andere zwielichtige Betrüger hereingefallen sind.