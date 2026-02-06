Der große Unbekannte auf der Südbahn-Strecke

Noch sind die ÖBB alleine auf der neuen Koralmbahnstrecke zwischen Kärnten und der Steiermark unterwegs, erst am 1. März legt die Westbahn los. Mehr (private) Konkurrenz dürfte folgen – vor allem, wenn Ende 2029 auch der Semmeringtunnel eröffnet und die Südbahn noch attraktiver wird.