Der große Unbekannte auf der Südbahn-Strecke

Würden Sie wie früher als Hausfrau leben wollen?
Hand aufs Herz
Es war eine große Eisenbahn-Überraschung: Die kleine Wiener Firma Silverstar Railways hat im Vorjahr offiziell Interesse angemeldet, Personenzüge auf die neue Koralmbahn zu schicken. Derzeit hat man erst zehn Mitarbeiter, wächst aber kontinuierlich. Das sind die Pläne.
Noch sind die ÖBB alleine auf der neuen Koralmbahnstrecke zwischen Kärnten und der Steiermark unterwegs, erst am 1. März legt die Westbahn los. Mehr (private) Konkurrenz dürfte folgen – vor allem, wenn Ende 2029 auch der Semmeringtunnel eröffnet und die Südbahn noch attraktiver wird.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.