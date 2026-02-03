Vergewaltiger reist nach sieben Jahren Haft heim

Eigenständige kontrollierte Ausreise

Wie das Innenministerium am Dienstag mitteilt, machte der Afghane von der Möglichkeit der „eigenständigen kontrollierten Ausreise“ Gebrauch. Was das konkret bedeutet: Nachdem er die Hälfte seiner Haftstrafe abgesessen hat, darf er raus aus der Zelle, rein ins Flugzeug und ab nach Kabul, wo er auch in der Nacht gelandet ist. Mit im Gepäck: 900 Euro „Taschengeld“ (der Höchstsatz, heißt es).