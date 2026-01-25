Karner: „Abschiebungen werden nun zum Regelfall!“

Heimreisezertifikat ausgestellt

Der 33-Jährige war laut Bundesministerium für Inneres (BMI) einer jener Straftäter, der von einer Delegation der afghanischen Verwaltung in Wien im letzten Jahr identifiziert worden war und für den auf technisch-operativer Ebene von der afghanischen Verwaltung ein sogenanntes Heimreisezertifikat ausgestellt wurde.