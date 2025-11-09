Österreich schiebt erneut Mann nach Afghanistan ab

Enge Abstimmung mit Afghanistan

Das Innenministerium hatte bereits Ende Oktober erstmals seit der Taliban-Rückkehr eine Abschiebung nach Afghanistan umgesetzt. Damals handelte es sich um einen 1994 geborenen, wegen Vergewaltigung und schwerer Körperverletzung verurteilten Mann, der vier Jahre in Österreich in Haft verbracht hatte. Die Rückführung war nach Angaben des Innenministeriums zwischen dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) und afghanischen Behörden abgestimmt.