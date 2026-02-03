Wer im kriselnden Uniklinikum Linz aufräumen soll
Ein prominenter Name
Nach Pannen, Strukturproblemen und langen Wartezeiten auf Operationen steht das Linzer Uniklinikum in Oberösterreich vor einem Umbruch. In politischen Kreisen wird ein prominenter Insider als möglicher Aufräumer gehandelt: Ein früherer Spitzenfunktionär mit Uni- und Politiknähe könnte das Ruder übernehmen.
Hinter den Kulissen läuft bereits die Suche nach einer Lösung, die Frist für eine Bewerbung ist am 31. Jänner abgelaufen. Nach dem angekündigten Abgang an der Spitze des Kepler-Universitätsklinikums wird in politischen Kreisen ein erfahrener Insider gehandelt, der das Haus aufräumen und neu ordnen soll. Die Entscheidung hätte weitreichende Folgen – medizinisch wie politisch.
