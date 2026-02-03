Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Ein prominenter Name

Wer im kriselnden Uniklinikum Linz aufräumen soll

Oberösterreich
03.02.2026 06:00
Wer wird die Führung im Linzer Keplerklinikum übernehmen?
Wer wird die Führung im Linzer Keplerklinikum übernehmen?(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Robert Loy
Von Robert Loy

Nach Pannen, Strukturproblemen und langen Wartezeiten auf Operationen steht das Linzer Uniklinikum in Oberösterreich vor einem Umbruch. In politischen Kreisen wird ein prominenter Insider als möglicher Aufräumer gehandelt: Ein früherer Spitzenfunktionär mit Uni- und Politiknähe könnte das Ruder übernehmen.

0 Kommentare

Hinter den Kulissen läuft bereits die Suche nach einer Lösung, die Frist für eine Bewerbung ist am 31. Jänner abgelaufen. Nach dem angekündigten Abgang an der Spitze des Kepler-Universitätsklinikums wird in politischen Kreisen ein erfahrener Insider gehandelt, der das Haus aufräumen und neu ordnen soll. Die Entscheidung hätte weitreichende Folgen – medizinisch wie politisch.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Nach Millionen-Skandal
Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich
Das Politik-Duell
Mölzer: „Regierung ist zu schwach für Reformen“
Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
125.166 mal gelesen
Ski Alpin
„Vor Lucas hat sich keine Sau dafür interessiert“
111.266 mal gelesen
Lucas Pinheiro Braathen mit Bastian Schweinsteiger.
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
109.904 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Ein prominenter Name
Wer im kriselnden Uniklinikum Linz aufräumen soll
Nach Infarkt im Auto
Polizist und Sanitäter konnten Mann wiederbeleben
Böse Stimmen gehört
Bedingte Haftstrafe für Frau mit Messer in Hand
Krone Plus Logo
Unglück mit Skidoo
Freunde trauern: „Gerri, du wirst uns fehlen“
Nach Fahrfehler
Snowboarder verletzte Frau am Pistenrand schwer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf