Wer im kriselnden Uniklinikum Linz aufräumen soll

Hinter den Kulissen läuft bereits die Suche nach einer Lösung, die Frist für eine Bewerbung ist am 31. Jänner abgelaufen. Nach dem angekündigten Abgang an der Spitze des Kepler-Universitätsklinikums wird in politischen Kreisen ein erfahrener Insider gehandelt, der das Haus aufräumen und neu ordnen soll. Die Entscheidung hätte weitreichende Folgen – medizinisch wie politisch.