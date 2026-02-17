Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Besser Fett verbrennen

Intervallfasten lässt die Kilos ohne Mühe purzeln

Ernährung & Wohlfühlgewicht
17.02.2026 16:00
Beim Intervallfasten ist Essen nur zu bestimmten Zeiten erlaubt.
Beim Intervallfasten ist Essen nur zu bestimmten Zeiten erlaubt.(Bild: juliamikhaylova - stock.adobe.com)
Porträt von Karin Rohrer-Schausberger
Von Karin Rohrer-Schausberger

Fasten ist kein Verzicht, sondern ein Geschenk an den Körper. Richtig angewendet ermöglicht es Regeneration, Fettabbau und einen biochemischen Neustart – ganz ohne Anstrengung. Besonders alltagstauglich und effektiv ist das Intervallfasten nach der 16:8-Methode. Doch wie funktioniert diese wirklich?

0 Kommentare

 

Nahrungsverzicht löst im Körper einen biochemischen Umschwung aus. Der Organismus bekommt Zeit, sich zu regenerieren, Fettreserven abzubauen und sich von Belastungen zu erholen. Zu viel Essen, Zucker, Alkohol, Stress und Bewegungsmangel belasten Körper und Geist. Fasten wirkt hier wie ein natürlicher Ausgleich. Welche Methode Experten empfehlen.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ernährung & Wohlfühlgewicht
17.02.2026 16:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Liebe im Alltag
Regelmäßig kleine Gesten haben die größte Wirkung
Vorsorge-Überblick
Diese regelmäßigen Check-ups halten Sie gesund
Worauf es ankommt
Die goldene Drei-R-Regel: So geht gesunder Schlaf
Mentale Stärke
Die besten Strategien, um in Balance zu bleiben
Bewegung im Alltag
Fitness-Experte: „Nicht nur sagen, sondern machen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
168.296 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
162.250 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
133.520 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1422 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1148 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
980 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Mehr Ernährung & Wohlfühlgewicht
Krone Plus Logo
Besser Fett verbrennen
Intervallfasten lässt die Kilos ohne Mühe purzeln
Krone Plus Logo
40 Kilo abgenommen
Martina Reuter über ihren Kampf gegen den Hunger
Krone Plus Logo
Sinnliches Liebesmenü
Köstliche Scharfmacher für den Valentinstag
Suppen statt Völlerei
Neuer Trend: Warum „Souping“ beim Abnehmen hilft
Mitmachen & gewinnen
Starten Sie topfit mit Bodymed ins neue Jahr

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf