Austria Wien: Millionenpoker mit den Investoren

Ein internes E-Mail zeigt, wie die Wiener Austria ihre ungeliebten Aktionäre loswerden wollte – und welche Summen dabei im Raum standen. Die „Krone“ kennt die Planspiele und „Wunschszenarien“ von Finanzvorstand Harald Zagiczek. Hier können Sie auch das ganze, brisante E-Mail lesen.