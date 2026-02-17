Austria Wien: Millionenpoker mit den Investoren

Konferenz mit PSG, Real und BVB ab 21 Uhr LIVE
Ein internes E-Mail zeigt, wie die Wiener Austria ihre ungeliebten Aktionäre loswerden wollte – und welche Summen dabei im Raum standen. Die „Krone“ kennt die Planspiele und „Wunschszenarien“ von Finanzvorstand Harald Zagiczek. Hier können Sie auch das ganze, brisante E-Mail lesen.
Nach dem 2:0 im Wiener Derby wird in Favoriten auch über ein 9:0 diskutiert: Mit diesem Ergebnis hat der Aufsichtsrat der FK Austria Wien AG am 16. Jänner Ernst & Young mit der forensischen Prüfung von schweren Untreue- und Schwarzgeldvorwürfen beauftragt.
