Zahl der Brustkrebspatienten ist wieder im Steigen

„Die Zahl der Brustkrebserkrankungen ist in den vergangenen Jahren gestiegen“, erklärt Johannes Berger. Der Gynäkologe und langjährige Leiter des Brustgesundheitszentrums Oberösterreich spricht über eine Entwicklung, die viele beunruhigt. Rund 1400 Neuerkrankungen wurden im vergangenen Jahr in OÖ diagnostiziert.