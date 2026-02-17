Zahl der Brustkrebspatienten ist wieder im Steigen

Vivatis verkauft eine Tochterfirma nach Norwegen
Fette und Margarine
Mit jährlich rund 6000 Neuerkrankungen ist Brustkrebs österreichweit die mit Abstand die häufigste Krebsart bei Frauen – Tendenz steigend. Doch es gibt auch erfreuliche Nachrichten.
„Die Zahl der Brustkrebserkrankungen ist in den vergangenen Jahren gestiegen“, erklärt Johannes Berger. Der Gynäkologe und langjährige Leiter des Brustgesundheitszentrums Oberösterreich spricht über eine Entwicklung, die viele beunruhigt. Rund 1400 Neuerkrankungen wurden im vergangenen Jahr in OÖ diagnostiziert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.