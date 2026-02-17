Badner Bahn entgleist nach Crash mit Fahrzeug

Am Dienstag kam es in Guntramsdorf im Bezirk Mödling (NÖ) zu einem Zusammenstoß an einem unbeschrankten Bahnübergang. Durch die Wucht des Aufpralls entgleiste der Zug teilweise. Verletzte soll es keine geben.
Aus noch ungeklärter Ursache krachte am Dienstagnachmittag ein Fahrzeug in der Steinfeldgasse in Guntramsdorf im Bezirk Mödling gegen eine Garnitur der Badner Bahn. Das Unglück passierte an einem unbeschrankten Bahnübergang. Durch die Wucht des Aufpralls entgleiste der Zug teilweise, verletzt wurde ersten Informationen zufolge zum Glück niemand.
Ermittlungen laufen
Die Einsatzkräfte rückten aus, die Kameraden der Feuerwehr und die Einsatzstelle der Wiener Lokalbahn kümmerten sich um die Unfallfahrzeuge. Der entstandene Schaden ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.
