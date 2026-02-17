Badner Bahn entgleist nach Crash mit Fahrzeug

Aus noch ungeklärter Ursache krachte am Dienstagnachmittag ein Fahrzeug in der Steinfeldgasse in Guntramsdorf im Bezirk Mödling gegen eine Garnitur der Badner Bahn. Das Unglück passierte an einem unbeschrankten Bahnübergang. Durch die Wucht des Aufpralls entgleiste der Zug teilweise, verletzt wurde ersten Informationen zufolge zum Glück niemand.