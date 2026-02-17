Vorteilswelt
Hit gegen Real Madrid

Wiedersehen macht Mourinho zweimal Freude

Sport
17.02.2026 12:30
Mourinho will gegen Real Madrid wieder jubeln.
Mourinho will gegen Real Madrid wieder jubeln.(Bild: AP/Armando Franca)
Porträt von Christopher Thor
Von Christopher Thor

Benifca-Coach José Mourinho bittet am Dienstag Ex-Klub Real Madrid erneut zum Heim-Tanz. Laut spanischen Medienberichten ist „The Special One“ beim Gegner hoch im Kurs. Erst Ende Jänner standen sich beide Klubs gegenüber. Wegen Goalie Anatoliy Trubin müssen die „Königlichen“ im Play-off „nachsitzen“...

Dass Real Madrid um ÖFB-Star David Alaba am Dienstag im Play-off der Champions League „nachsitzen“ muss, liegt am Gegner beziehungsweise Gastgeber. Benfica Lissabon hatte erst Ende Jänner das „Weiße Ballett“ aus den Top 8 und somit dem vorzeitigen Erreichen des Achtelfinals gekegelt.
Oder besser gesagt: Geköpfelt! Ausgerechnet Goalie Anatoliy Trubin war ja mit der letzten Aktion per Kopf zur Stelle – und beförderte mit dem 4:2-Endstand auch seine Elf plötzlich in die K.o-Phase. „Die irrste Partie, die ich jemals gesehen habe“, erinnert sich Benfica-Coach José Mourinho vor dem Wiedersehen am Dienstag im Estadio da Luz mit Real.

