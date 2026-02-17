Vivatis verkauft eine Tochterfirma nach Norwegen

Spannende neue Märkte

Die norwegische Orkla Food Ingredients (OFI) investiert in Unternehmen der Nahrungsmittelindustrie. Es handelt sich um eine Konzerntochter der börsennotierten Orkla ASA, einem Mischkonzern mit Sitz in Oslo und 19.000 Mitarbeitern sowie der Rhône Group. Das Portfolio der nach dem Fluss Orkla benannten Firma OFI umfasst unter anderem Backwaren, Speiseeis und pflanzliche Produkte in Europa und den USA. Senna passe ins Profil, so Manuela Banu, CEO von Orkla Foods Ingredients CSE. „Zudem sind Österreich und Italien neue spannende Märkte für uns, in denen wir durch Sortimentserweiterung und gesteigerte operative Effizienz ein profitables Wachstum anstreben“, kündigte die Managerin an.