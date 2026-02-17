Vivatis verkauft eine Tochterfirma nach Norwegen

In der Nahrungsmittelindustrie verkauft die Linzer Vivatis Holding, zu der etwa Marken wie Maresi oder Inzersdorfer gehören, die Tochterfirma Senna. Vorbehaltlich der Zustimmung der Wettbewerbsbehörde geht die Tochter, die Fette und Margarinen herstellt, an die norwegische Orkla Food Ingredients.
Die Entscheidung zum Verkauf der Firma mit 120 Mitarbeitenden und 80 Mio. Euro Umsatz 2025 sei „Ergebnis eines umfassenden Strategieprozesses“, teilte Vivatis am Dienstagabend mit. Zum Verkaufspreis gab es keine Angaben. Senna produziert in Wien-Hütteldorf. Die Marke solle in Österreich und den etablierten Exportmärkten langfristig bestehen, hieß es.
Zuletzt Umsatz von 1,35 Milliarden Euro
Vivatis-Chef Gerald Hackl sprach von mehr Präsenz der Marke durch Synergieeffekte. Vivatis gehört über eine Privatstiftung ins Reich der Raiffeisen Oberösterreich und machte zuletzt laut Homepage einen Umsatz von 1,35 Milliarden Euro (2024) mit gut 100 Eigen- und Partnermarken. Abgeschlossen werden soll der Deal noch im ersten Halbjahr.
Spannende neue Märkte
Die norwegische Orkla Food Ingredients (OFI) investiert in Unternehmen der Nahrungsmittelindustrie. Es handelt sich um eine Konzerntochter der börsennotierten Orkla ASA, einem Mischkonzern mit Sitz in Oslo und 19.000 Mitarbeitern sowie der Rhône Group. Das Portfolio der nach dem Fluss Orkla benannten Firma OFI umfasst unter anderem Backwaren, Speiseeis und pflanzliche Produkte in Europa und den USA. Senna passe ins Profil, so Manuela Banu, CEO von Orkla Foods Ingredients CSE. „Zudem sind Österreich und Italien neue spannende Märkte für uns, in denen wir durch Sortimentserweiterung und gesteigerte operative Effizienz ein profitables Wachstum anstreben“, kündigte die Managerin an.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.