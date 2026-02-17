Freeski: Big Air mit Svancer ab 19.30 Uhr LIVE

Svancer weiß nun: „Die Tricks können klappen“

„Nach dem ersten Sprung war ich sehr erleichtert. Der hat im Training nicht so gut funktioniert, der zweite neue erst recht nicht. Es gibt mir viel, weil die Tricks doch klappen können“, sagte Svancer. Für das Big-Air-Finale überlege er, die gezeigten Sprünge einfach „noch cleaner“ zu zeigen. Auf den prognostizierten Schneefall freut er sich, denn der olympische Kicker ist pickelhart. „Es ist sehr eisig, ich fahre mit viel mehr Kanten als normalerweise.“