Verringerte Haftstrafe für Vorarlberger Rockerboss

„Eine lange Zeit zum Nachdenken“

Dem widerspricht der öffentliche Ankläger. Zwar habe sich das Verfahren gezogen, doch die Ermittlungen seien eben sehr umfassend gewesen. Verteidigerin Olivia Lerch hält dagegen: „Selbst der Oberste Gerichtshof brauchte ein Jahr für seine Entscheidung.“ Ihr Mandant sei bis zur Verhaftung berufstätig gewesen, sozial integriert, bislang unbescholten. „Seine Familie steht hinter ihm.“ Sichtlich bewegt liest der Angeklagte anschließend einen selbst verfassten Brief vor. „25 Monate sind eine lange Zeit zum Nachdenken“, sagt er leise. Heute sei ihm klar, was er vor allem seiner Frau und dem gemeinsamen Sohn angetan habe. Besonders treffe ihn die Frage seines Sohnes: „Papa, alle gehen zum Fußballmatch – wo bist du?“ Dass er den Verfallsbetrag von rund 70.000 Euro an den Staat bereits begleichen konnte, verdanke er seiner Familie.