Für Titel-Mission

Nummer eins im Tennis hat neue Heimat gefunden!

Salzburg
17.02.2026 18:01
Filip Misolic.
Filip Misolic.
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Meister STC Team Salzburg hat sich für die neue Saison in der Tennis-Bundesliga prominent verstärkt. Die Mozartstädter, die den Titel verteidigen wollen, verpflichteten Österreichs Nummer eins Filip Misolic und haben hohe Erwartungen an die neue Saison. 

0 Kommentare

Als Aufsteiger Rang drei, im zweiten Jahr (2025) schon Meister. Das STC Team Salzburg mauserte sich schnell zum Primus in der Tennis-Bundesliga. Die Volksgärtner wollen Titel in diesem Jahr unbedingt verteidigen und haben sich im Vergleich zur ersten Saison personell verstärkt. Beim Blick auf die Kaderliste dürfte der Konkurrenz aber fast angst und bange werden. Niemand Geringeres als Filip Misolic, Österreichs Nummer eins, wird für den Champion aufschlagen!

Filip Misolic ist Österreichs bester Tennisspieler der Gegenwart.
Filip Misolic ist Österreichs bester Tennisspieler der Gegenwart.

Langer Tennis-Traum geht in Erfüllung
„Wenn so ein Spieler Interesse zeigt, muss man zuschlagen“, erklärt Manager Valentin Snobe. Für ihn und den ganzen Klub geht damit ein langersehnter Wunsch in Erfüllung. „Wir wollten immer schon einen Spieler aus den Top-100 der Welt im Kader haben. Das ist uns jetzt gelungen und macht uns schon stolz“, freut sich Snobe auf den Neuzugang, der seit dieser Woche knapp außerhalb der Top-80 der Tennis-Welt rangiert.

Der Spieler selbst brennt auf sein Debüt, das frühestens am 23. Mai (Datum des ersten Spieltags) über die Bühne gehen könnte. Von den Auftritten im Volksgarten dürfte der Steirer schon viel Gutes gehört haben. „Die Heimspiele sollen ein Leckerbissen sein“, sagt er.

Die Heimspiele des STC Team Salzburg waren im Vorjahr gut besucht.
Die Heimspiele des STC Team Salzburg waren im Vorjahr gut besucht.

Ebenfalls ein Vorteil: Lukas Neumayer, die bisherige Nummer eins der Mannschaft, und der 24-Jährige kennen und verstehen sich gut. Beide schlagen seit langer Zeit gemeinsam für Österreich im Davis Cup auf.


Der Jubel kannte beim STC Team Salzburg keine Grenzen.
Herzen schlugen höher
Salzburger Festspiele im Kampf um Tennis-Krone
07.09.2025

Neben Misolic stößt auch Jakob Aichhorn, der vormals für das Farmteam aktiv war, zum Team. Damit spielen die besten Asse aus dem Bundesland beim heimischen Liga-Vertreter. „Wir haben einen noch stärkeren Fokus auf Salzburger“, betont Snobe. 

Salzburg
17.02.2026 18:01


