Nummer eins im Tennis hat neue Heimat gefunden!

Langer Tennis-Traum geht in Erfüllung

„Wenn so ein Spieler Interesse zeigt, muss man zuschlagen“, erklärt Manager Valentin Snobe. Für ihn und den ganzen Klub geht damit ein langersehnter Wunsch in Erfüllung. „Wir wollten immer schon einen Spieler aus den Top-100 der Welt im Kader haben. Das ist uns jetzt gelungen und macht uns schon stolz“, freut sich Snobe auf den Neuzugang, der seit dieser Woche knapp außerhalb der Top-80 der Tennis-Welt rangiert.