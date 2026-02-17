Deutsche fuchsteufelswild! FIS reagiert auf Kritik

Die vor den finalen Springern des dritten Durchgangs aufgekommene Schneefront war tatsächlich auch schnell wieder verflogen. Die Entscheidung zum Abbruch war da aber bereits gefallen. Es zählte das Ergebnis nach zwei Durchgängen. Die Österreicher Hörl und Embacher lagen am Ende 21,4 Punkte vor den zweitplatzierten Polen. Norwegen rettete 0,3 Punkte vor Deutschland Bronze. Die Skandinavier sprachen von einer richtigen Entscheidung der FIS. „Wenn sie den Durchgang fertig gesprungen wären, wäre das unfairer gewesen, als in der zweiten oder dritten Runde abzubrechen“, sagte Bronze-Gewinner Johann Andre Forfang.