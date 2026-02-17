Österreich tritt Trumps Gaza-Friedensrat nicht bei

Einige Regierungen, wie die französische, britische und schwedische, haben der Einladung gleich eine Absage erteilt. Österreich teilte Ende Jänner zunächst noch mit, dies zu prüfen. Am Dienstag kam nun die endgültige Absage. Man habe Bedenken „im Hinblick auf die Charter des Board of Peace“, sagte Stockers Sprecherin. Zudem wäre eine „einheitliche Linie unter den eingeladenen EU-Mitgliedsstaaten wünschenswert gewesen“. Die Mehrheit hat zwar abgelehnt, Ungarn und Bulgarien schließen sich Trumps Rat aber an. Italien und Griechenland haben angekündigt, an der Auftaktsitzung in Washington als Beobachter teilzunehmen. Ob Österreich ebenfalls einen Botschaftsvertreter schickt, wird noch entschieden.