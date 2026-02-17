Vulkan Kilauea schleudert Lava 400 Meter hoch

Immer wieder eruptive Phasen

Es handelte sich um die 42. Episode von Lavafontänen seit Beginn der aktuellen Serie intermittierender Ausbrüche im Dezember 2024. Seit dem 23. Dezember 2024 kommt es am Kīlauea immer wieder zu eruptiven Phasen. Die meisten dieser Ausbrüche enden innerhalb von zwölf Stunden, dazwischen liegen Pausen, die mehrere Tage bis zu zwei Wochen dauern können.