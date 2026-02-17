Spektakulärer Ausbruch
Vulkan Kilauea schleudert Lava 400 Meter hoch
Ein grellroter Lava-Geysir schießt in den Himmel, Asche rieselt auf umliegende Gemeinden herab, eine gewaltige Rauchwolke steigt kilometerhoch auf: Der Vulkan Kīlauea auf Hawaii hat am Sonntag erneut ein spektakuläres Naturschauspiel geliefert – und seine gewaltige Kraft eindrucksvoll demonstriert.
Nach Angaben des United States Geological Survey (USGS) schleuderte der Vulkan Lavafontänen bis zu 400 Meter in die Höhe. Die Eruption dauerte knapp zehn Stunden und endete anschließend abrupt.
Immer wieder eruptive Phasen
Es handelte sich um die 42. Episode von Lavafontänen seit Beginn der aktuellen Serie intermittierender Ausbrüche im Dezember 2024. Seit dem 23. Dezember 2024 kommt es am Kīlauea immer wieder zu eruptiven Phasen. Die meisten dieser Ausbrüche enden innerhalb von zwölf Stunden, dazwischen liegen Pausen, die mehrere Tage bis zu zwei Wochen dauern können.
Neben den meterhohen Lavafontänen stiegen Asche und Rauch weit in die Atmosphäre auf. Der jüngste Ausbruch erzeugte laut dem National Weather Service eine Eruptionswolke, die mehr als 10.000 Meter über dem Meeresspiegel erreichte. In nahegelegenen Gemeinden ging Asche nieder.
Naturschauspiel von Kameras festgehalten
Der Kīlauea liegt im Hawaiʻi Volcanoes National Park und zählt laut dem National Park Service zu den aktivsten Vulkanen der Welt. Er ist zugleich der aktivste Vulkan auf Hawaiʻi Island. Entstanden ist der Vulkan vor rund 280.000 Jahren, über den Meeresspiegel wuchs er vor etwa 100.000 Jahren hinaus. Seit 1952 ist es dort zu Dutzenden Ausbrüchen gekommen.
Auch diesmal wurde das Naturschauspiel von Kameras festgehalten. Auf einem Live-Stream des USGS ist zu sehen, wie glutrote Lava aus der Erde schießt – ein weiteres eindrucksvolles Kapitel in der anhaltenden Eruptionsserie des Kīlauea.
