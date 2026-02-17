Plädoyers für das Zusammenleben mit dem Wolf

Wölfe sind ein Reizthema. Vornehmlich in Kärnten. Und Geschichten über Wölfe und unseren Umgang mit ihnen werden nie richtig sein. Denn hier geht es schon längst nicht mehr um Fakten versus Mythen, auch nicht mehr um Meinungen, sondern um so etwas wie unterschiedliche „Wahrheiten“, derer sich die gegensätzlichen Parteien bedienen. Und über Wahrheiten lässt es sich schwer diskutieren. Trotzdem müssen wir es versuchen.