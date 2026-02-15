Martina Reuter über ihren Kampf gegen den Hunger

Zwei Kinder. Vollzeitjob. Alltagswahnsinn. Dauerhunger. 112 Kilo auf der Waage und damit das Gefühl, nicht mehr ganz sie selbst zu sein. Heute, nicht einmal zwei Jahre später, sind es über 40 Kilo weniger – und ein komplett anderes Lebensgefühl: Martina Reuter (46), Moderatorin und Stil-Expertin, hat vieles ausprobiert: Diäten, Programme, kurzfristige Vorsätze. Immer wieder nahm sie ab – und fiel ebenso verlässlich in alte Muster zurück. In ihrem neuen Buch „Kilofrei“ rechnet sie mit genau diesem Teufelskreis ab. Nicht, weil Diäten per se „böse“ sind, sondern weil sie eben nie nachhaltig funktioniert haben. „Meine Transformation war kein Nebenjob“, schreibt sie. Und meint damit: „Wer wirklich etwas verändern will, muss mehr tun, als nur weniger zu essen.“