Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mitmachen & gewinnen

Starten Sie topfit mit Bodymed ins neue Jahr

Gewinnspiele
05.02.2026 05:00
(Bild: adobe stock – amazing studio,bodymed)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Viele gute Vorsätze geraten im Alltag schnell ins Wanken – das Dranbleiben wird schnell zur echten Herausforderung. Mit den Produktpaketen von Bodymed, das Wissenschaft, Genuss und Alltagstauglichkeit verbindet. Eine ideale Kombination für alle, die ihre Gesundheitsvorsätze nicht nur planen, sondern auch umsetzen möchten. Die „Krone“ verlost dazu 3 Pakete vollgepackt mit Produkten der 

0 Kommentare

Das macht Bodymed so besonders 
Seit über 29 Jahren begleitet Bodymed Menschen auf ihrem Weg zu ihrer Wohlfühlfigur – mit viel Herz, Erfahrung und Verstand. Seit über 13 Jahren steht mit dem Programm Leberfasten nach Dr. Worm® die Leber als wichtigstes Stoffwechselorgan zusätzlich mit im Fokus. Rund eine halbe Million Teilnehmer haben in all den Jahren bei über 1.500 Bodymed-Beratern in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Pfunde purzeln lassen und Ihren Stoffwechsel auf Vordermann gebracht.

Aber damit nicht genug: Seit dem ersten Tag treibt Bodymed die wissenschaftliche Arbeit voran. Tausende haben bereits an wissenschaftlichen Studien teilgenommen. Studien, die sowohl die Effektivität als auch die Nachhaltigkeit der Programme bestätigenSeit 2020 ist die Bodymed GmbH ein Geschäftsbereich der Nestlé Health Science.

Das erwartet Sie im Produkt-Paket
 Gesundheit, Wirksamkeit, Alltagstauglichkeit und Genuss schließen sich nicht aus – im Gegenteil: Sie gehören zusammen. Das Paket lädt Sie dazu ein, sich geschmacklich zu überzeugen und die Neugier zu wecken. Die Gewinner erhalten eine breite Auswahl an Produkten, um verschiedene Anwendungsbereiche und Geschmacksrichtungen kennenzulernen: von Eiweißshakes zur Gewichtsreduktion bzw. Gewichtserhalt (Sana-Fit und Day Start®) und Tagesration (Ketofast®) über herzhafte Suppen und köstliche Riegel bis hin zu eiweißreichen Cremes. Abgerundet wird das Paket durch einen hochwertigen Shaker für die perfekte Zubereitung und das spannende und praxisnahe Buch „Frühstücksfasten nach der Dr.-Walle-Formel“.  

Darauf können Sie sich freuen

Cremige bis fruchtig-frische Eiweiß-Shakes im praktischen Portionsbeutel

  • 1 × Ketofast® Vanille
  • 1 x Ketofast® Schoko
  • 1 × Hepafast® Vanille
  • 1 x Hepafast® Schoko
  • 1 × Sana-Fit Vanille
  • 1 x Sana-Fit Buttermilch Lemon 
  • 1 x Sana-Fit Erdbeer-Joghurt

Herzhafte Begleiter für kalte Tage ·     

  • 1 × Sana-Pro Suppe Asia-Curry
  • 1 × Sana-Pro Suppe Kartoffel-Erbsen Süße und cremige Genussmomente
  • 1× Sana-Pro Creme Vanille mit Schokoraspeln Portionsbeutel
  • 1 x Sana-Pro Creme Wildberry Lemon Portionsbeutel

Eiweißreiche Snacks für zwischendurch

  • 1 x Sana-Pro Riegel Schokolade
  • 1 x Sana-Pro Riegel Crispy Waldfrucht

High-Protein-Frühstück für ein Leben im Gleich-Gewicht

  • 1 × Day Start Dose (350 g)

Plus

  • 1 × Bodymed-Shaker für die perfekte Zubereitung der Shakes
  • 1 × Buch „Frühstücksfasten nach der Dr.-Walle-Formel“

Mitmachen und gewinnen 
Die „Krone“ verlost nun 3 Pakete von Bodymed bestehend aus den oben erwöhnten Produkten. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil! Teilnahmeschluss ist der 10.02, 09:00 Uhr.

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir gute Nachrichten für alle Abonnenten des „Gesund“-Newsletters! Alle teilnehemenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewnnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

Jetzt mitmachen
Gewinnen Sie eines von drei Bodymed Paketen
Das gibt es zu gewinnen:
  • 1x3 Packages von Bodymed
Alle Infos & Preise
1.Auswahl
2.Registrierung
3.Formular
JA, ICH BIN EIN ABONNENT Ich habe ein aktives Abo
NEIN, ICH BIN KEIN ABONNENT Ich habe derzeit kein aktives Abo
Sie möchten ein Abo abschließen? Hier klicken
oder
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
186.410 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
183.372 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
136.088 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf