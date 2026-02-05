Starten Sie topfit mit Bodymed ins neue Jahr

Das erwartet Sie im Produkt-Paket

Gesundheit, Wirksamkeit, Alltagstauglichkeit und Genuss schließen sich nicht aus – im Gegenteil: Sie gehören zusammen. Das Paket lädt Sie dazu ein, sich geschmacklich zu überzeugen und die Neugier zu wecken. Die Gewinner erhalten eine breite Auswahl an Produkten, um verschiedene Anwendungsbereiche und Geschmacksrichtungen kennenzulernen: von Eiweißshakes zur Gewichtsreduktion bzw. Gewichtserhalt (Sana-Fit und Day Start®) und Tagesration (Ketofast®) über herzhafte Suppen und köstliche Riegel bis hin zu eiweißreichen Cremes. Abgerundet wird das Paket durch einen hochwertigen Shaker für die perfekte Zubereitung und das spannende und praxisnahe Buch „Frühstücksfasten nach der Dr.-Walle-Formel“.