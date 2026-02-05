Starten Sie topfit mit Bodymed ins neue Jahr

Viele gute Vorsätze geraten im Alltag schnell ins Wanken – das Dranbleiben wird schnell zur echten Herausforderung. Mit den Produktpaketen von Bodymed, das Wissenschaft, Genuss und Alltagstauglichkeit verbindet. Eine ideale Kombination für alle, die ihre Gesundheitsvorsätze nicht nur planen, sondern auch umsetzen möchten. Die „Krone“ verlost dazu 3 Pakete vollgepackt mit Produkten der
Das macht Bodymed so besonders
Seit über 29 Jahren begleitet Bodymed Menschen auf ihrem Weg zu ihrer Wohlfühlfigur – mit viel Herz, Erfahrung und Verstand. Seit über 13 Jahren steht mit dem Programm Leberfasten nach Dr. Worm® die Leber als wichtigstes Stoffwechselorgan zusätzlich mit im Fokus. Rund eine halbe Million Teilnehmer haben in all den Jahren bei über 1.500 Bodymed-Beratern in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Pfunde purzeln lassen und Ihren Stoffwechsel auf Vordermann gebracht.
Aber damit nicht genug: Seit dem ersten Tag treibt Bodymed die wissenschaftliche Arbeit voran. Tausende haben bereits an wissenschaftlichen Studien teilgenommen. Studien, die sowohl die Effektivität als auch die Nachhaltigkeit der Programme bestätigen. Seit 2020 ist die Bodymed GmbH ein Geschäftsbereich der Nestlé Health Science.
Das erwartet Sie im Produkt-Paket
Gesundheit, Wirksamkeit, Alltagstauglichkeit und Genuss schließen sich nicht aus – im Gegenteil: Sie gehören zusammen. Das Paket lädt Sie dazu ein, sich geschmacklich zu überzeugen und die Neugier zu wecken. Die Gewinner erhalten eine breite Auswahl an Produkten, um verschiedene Anwendungsbereiche und Geschmacksrichtungen kennenzulernen: von Eiweißshakes zur Gewichtsreduktion bzw. Gewichtserhalt (Sana-Fit und Day Start®) und Tagesration (Ketofast®) über herzhafte Suppen und köstliche Riegel bis hin zu eiweißreichen Cremes. Abgerundet wird das Paket durch einen hochwertigen Shaker für die perfekte Zubereitung und das spannende und praxisnahe Buch „Frühstücksfasten nach der Dr.-Walle-Formel“.
Cremige bis fruchtig-frische Eiweiß-Shakes im praktischen Portionsbeutel
Herzhafte Begleiter für kalte Tage ·
Eiweißreiche Snacks für zwischendurch
High-Protein-Frühstück für ein Leben im Gleich-Gewicht
Plus
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost nun 3 Pakete von Bodymed bestehend aus den oben erwöhnten Produkten. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil! Teilnahmeschluss ist der 10.02, 09:00 Uhr.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir gute Nachrichten für alle Abonnenten des „Gesund“-Newsletters! Alle teilnehemenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewnnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
