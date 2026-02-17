Plötzlich finster: Stromausfall in U-Bahn-Station!

Auch U1 von Störung betroffen

Der „Mini-Blackout“ ereignete sich am Dienstagabend im stark frequentierten Knotenpunkt der Wiener U-Bahn. Gerade zur Abendzeit herrscht dort reger Betrieb – umso größer war die Sorge bei den zahlreichen Fahrgästen. Doch damit nicht genug: Auch die U1 war von einer Stromstörung betroffen.