Plötzlich finster: Stromausfall in U-Bahn-Station!

Dienstagabend sorgte ein Stromausfall mitten in der Wiener City für Schrecksekunden: Im Bereich Stephansplatz, wo sich die Linien U1 und U3 kreuzen, gingen auf einmal die Lichter aus.
Fahrgäste berichten von einer „gespenstischen Stimmung“ – von einer Sekunde auf die andere stand man im Dunkeln! Nur die Notbeleuchtung flackerte durch die Station.
Auch U1 von Störung betroffen
Der „Mini-Blackout“ ereignete sich am Dienstagabend im stark frequentierten Knotenpunkt der Wiener U-Bahn. Gerade zur Abendzeit herrscht dort reger Betrieb – umso größer war die Sorge bei den zahlreichen Fahrgästen. Doch damit nicht genug: Auch die U1 war von einer Stromstörung betroffen.
„Diese dauerte von 18.20 Uhr bis kurz nach 18.30 Uhr“, teilten die Wiener Linien am Abend der „Krone“ mit. Wie weitreichend die Auswirkungen im gesamten Netz waren, sei derzeit noch unklar.
