Vettel: „Dann ist es nicht gut für den Sport“

Vettel als Nachfolger von Marko? „Es muss kribbeln“

Nachdem Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko zurückgetreten war, wurde spekuliert, ob Sebastian Vettel sein Nachfolger werden könnte. „Wir haben in der letzten Zeit alle gelernt, dass niemand den Helmut beerben kann. Das ist auch gut so. Ich hatte ein paar Mal ganz lose mit ihm darüber gesprochen. Er und das Team wussten, dass er eine ganz spezielle Rolle im Team innehatte, die anfangs so gar nicht geplant war und sich dann so ergeben hat“, so Vettel. Natürlich habe er eine große Verbundenheit zu Red Bull, aber: „Ich bin auch für andere Teams gefahren und habe nirgendwo Brücken abgebrannt und komme nach wie vor mit allen gut aus. Es kommt darauf an, was die Rolle dann genau ist und ob es für mich passt, wo ich sage, dass ich darauf Lust habe und es eine Herausforderung ist und es irgendwie kribbelt.“