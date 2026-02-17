„Ich bin ganz sicher kein Freund von Aktionismus“

Großer Abreisetag, gestern verließen die Ski-Herren das Hotel Derby in Bormio. Nach Spielen, die ganz sicher nicht als sehr erfolgreiche in die Geschichte eingehen werden – und dennoch ein versöhnliches Ende nahmen. „Diese Medaille hat der ganzen Skination Österreich gutgetan“, nickte auch Cheftrainer Marko Pfeifer nach Slalom-Silber von Fabio Gstrein.