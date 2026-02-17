Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erneut vor Gericht

Bursche (14) ließ nach Urteil die Fäuste sprechen

Niederösterreich
17.02.2026 18:00
Der 14-Jährige stand wegen Körperverletzung und Nötigung vor Gericht.
Der 14-Jährige stand wegen Körperverletzung und Nötigung vor Gericht.(Bild: Klemens Groh)
Porträt von Petra Weichhart
Von Petra Weichhart

Nur Stunden nach seiner Verurteilung schlug ein Jugendlicher schon wieder zu. Dafür fasste er nun am Landesgericht St. Pölten eine bedingte Haftstrafe samt Anti-Gewalt-Training aus. 

0 Kommentare

Nur Stunden zuvor stand er als Angeklagter vor Gericht. Kurze Zeit später ließ ein 14-Jähriger im November des Vorjahres erneut seine Fäuste sprechen. Dafür fasste er nun am Landesgericht St. Pölten wegen Nötigung und Körperverletzung sechs Monate bedingte Haft aus. „Ich schwöre bei Gott, ich werde dich zusammenschlagen“, soll er gedroht haben. Zweimal schlug er einem Burschen mit der Faust ins Gesicht. Einem anderen gegen den Oberkörper, Schenkel und ebenfalls ins Gesicht.

Der Prozess fand am Landesgericht St. Pölten statt.
Der Prozess fand am Landesgericht St. Pölten statt.(Bild: Imre Antal)

Wüste Beleidigungen
Auslöser sei eine beschämende Beleidigung gegen seine Mutter gewesen – und das vor versammelter Schulklasse. Das Lachen seiner Klassenkameraden habe ihn sehr verletzt. Daraufhin versteckte sich der 14-Jährige im Gebüsch, um dem „Täter“ aufzulauern. Er forderte den Jungen auf, sich hinzuknien und sich zu entschuldigen. Dabei wollte er ihn filmen. Ein anderes Mal sorgte wieder eine Beleidigung für eine postwendende Körperverletzung. „Ich pisse auf das Grab deiner Toten“, soll ihm ein Bursche im Vorbeigehen zugeschrien haben. Hinter der Musikschule habe er den Kontrahenten deswegen verprügelt – damit es niemand sieht. Das Opfer habe seitdem Schlafstörungen. „Wir müssen ihn jetzt immer von der Schule abholen“, erklärten dessen Eltern vor Gericht.

Lesen Sie auch:
Der Prozess fand am Landesgericht St. Pölten statt. 
Prozess nach Attacke
Streit bei Schulclubbing rief Bruder auf den Plan
26.01.2026
Auf offener Straße
Pfarrer eilt Opfer zu Hilfe und wird ausgeraubt
13.02.2026

Jugendlicher ist vorbestraft
„Warum werden Sie dauernd beleidigt“, will Herr Rat von dem 14-Jährigen wissen. „Keine Ahnung“, sieht der Angeklagte die Schuld nicht bei sich. „Dass er ein Problem hat, ist bekannt“, so der Verteidiger gleich zu Beginn. Der wegen Diebstahls bereits zu einer Geldstrafe verurteilte vorbestrafte Angeklagte sei schon in Psychotherapie. Aus Sicht des Richters war die erste Verurteilung für den Jugendlichen scheinbar keine Lehre – daher gab es diesmal auch die Weisung zu Bewährungshilfe und Anti-Gewalt-Training. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
17.02.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Löscharbeiten nach einem heftigen Luftschlag gegen die ukrainische Hauptstadt
Stütze für Ukraine
Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen
In der kubanischen Hauptstadt wird sehr viel Müll nicht mehr abgeholt.
System bricht zusammen
Auf Kuba hat selbst Müllabfuhr keinen Sprit mehr
Von links: Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif 
Premier Sharif in Wien
Stocker lobte Rückführung von Pakistanis
Endlich geht es mit den Stromkosten spürbar nach unten.
„Österreich-Tarif“
Nun fix: Verbund senkt Strompreis ab März
Er ist sich sicher: Aliens gibt es tatsächlich!
Obama glaubt an Aliens
„Es gibt sie, aber ich habe sie noch nie gesehen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
168.316 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
168.155 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
133.727 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1431 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1165 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1130 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf