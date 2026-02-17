Bursche (14) ließ nach Urteil die Fäuste sprechen

Nur Stunden nach seiner Verurteilung schlug ein Jugendlicher schon wieder zu. Dafür fasste er nun am Landesgericht St. Pölten eine bedingte Haftstrafe samt Anti-Gewalt-Training aus.
Nur Stunden zuvor stand er als Angeklagter vor Gericht. Kurze Zeit später ließ ein 14-Jähriger im November des Vorjahres erneut seine Fäuste sprechen. Dafür fasste er nun am Landesgericht St. Pölten wegen Nötigung und Körperverletzung sechs Monate bedingte Haft aus. „Ich schwöre bei Gott, ich werde dich zusammenschlagen“, soll er gedroht haben. Zweimal schlug er einem Burschen mit der Faust ins Gesicht. Einem anderen gegen den Oberkörper, Schenkel und ebenfalls ins Gesicht.
Wüste Beleidigungen
Auslöser sei eine beschämende Beleidigung gegen seine Mutter gewesen – und das vor versammelter Schulklasse. Das Lachen seiner Klassenkameraden habe ihn sehr verletzt. Daraufhin versteckte sich der 14-Jährige im Gebüsch, um dem „Täter“ aufzulauern. Er forderte den Jungen auf, sich hinzuknien und sich zu entschuldigen. Dabei wollte er ihn filmen. Ein anderes Mal sorgte wieder eine Beleidigung für eine postwendende Körperverletzung. „Ich pisse auf das Grab deiner Toten“, soll ihm ein Bursche im Vorbeigehen zugeschrien haben. Hinter der Musikschule habe er den Kontrahenten deswegen verprügelt – damit es niemand sieht. Das Opfer habe seitdem Schlafstörungen. „Wir müssen ihn jetzt immer von der Schule abholen“, erklärten dessen Eltern vor Gericht.
Jugendlicher ist vorbestraft
„Warum werden Sie dauernd beleidigt“, will Herr Rat von dem 14-Jährigen wissen. „Keine Ahnung“, sieht der Angeklagte die Schuld nicht bei sich. „Dass er ein Problem hat, ist bekannt“, so der Verteidiger gleich zu Beginn. Der wegen Diebstahls bereits zu einer Geldstrafe verurteilte vorbestrafte Angeklagte sei schon in Psychotherapie. Aus Sicht des Richters war die erste Verurteilung für den Jugendlichen scheinbar keine Lehre – daher gab es diesmal auch die Weisung zu Bewährungshilfe und Anti-Gewalt-Training.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.