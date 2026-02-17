Bursche (14) ließ nach Urteil die Fäuste sprechen

Wüste Beleidigungen

Auslöser sei eine beschämende Beleidigung gegen seine Mutter gewesen – und das vor versammelter Schulklasse. Das Lachen seiner Klassenkameraden habe ihn sehr verletzt. Daraufhin versteckte sich der 14-Jährige im Gebüsch, um dem „Täter“ aufzulauern. Er forderte den Jungen auf, sich hinzuknien und sich zu entschuldigen. Dabei wollte er ihn filmen. Ein anderes Mal sorgte wieder eine Beleidigung für eine postwendende Körperverletzung. „Ich pisse auf das Grab deiner Toten“, soll ihm ein Bursche im Vorbeigehen zugeschrien haben. Hinter der Musikschule habe er den Kontrahenten deswegen verprügelt – damit es niemand sieht. Das Opfer habe seitdem Schlafstörungen. „Wir müssen ihn jetzt immer von der Schule abholen“, erklärten dessen Eltern vor Gericht.